Врач назвал популярный у украинцев препарат, который совсем не лечит

Популярное у украинцев лекарство валидол совершенно не работает и ничего не лечит. У этого препарата нет доказанной эффективности, хотя его часто принимают якобы от болезней сердца.

История создания валидола

Препарат был придуман в 1897 году в Германии в начале 20 века. Валидолом лечили "укачивание" в поездах и кораблях, лечили тягу к алкоголю, в 1957 году использовали как средство от тошноты при лучевой болезни.

Какие показания к применению

Приступы стенокардии легкой степени тяжести.

Морская и воздушная болезнь.

Истерия.

Невроз.

Головная боль, связанная с применением нитратов.

Что содержится в препарате

1 таблетка содержит раствора ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты 60 мг (то есть масло мяты). Получается ментола изовалериат.

Раствор ментола в метиловом эфире изоливариановой кислоты входит в состав зубной пасты и жвачки. Это всего-навсего ароматизатор.

Почему лекарство не работает

Врач объяснил, что доказательной базы у валидола совсем не существует. ВОЗ не рекомендует, FDA также.

Препарат нигде не используется, кроме стран бывшего Советского Союза. Единственное, что он немного помогает при морской болезни. К лечению болезней сердца препарат не имеет никакого отоношения.

"Да, при морской болезни, при неврозе можно сосать вместо леденцов - мятные с плюсом! Но если, стенокардия – то прием валидола может быть последним. К лечению стенокардии, сердца, нет никакого отношения! Лекарства не имеющие никакой эффективности - на уровне мятных конфет", - резюмировал Скрыпник.