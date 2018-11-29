Лікар попереджає: ви можете й не знати, що хворі на діабет

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Доктор медичних наук стверджує, що діабет помічають коли він вже дає серйозні ускладнення

За статистикою, кожного офіційно зареєстрованого хворого на діабет – а таких в Україні 1 300 000 - припадає мінімум дві людини, які не підозрюють про те, що хворі на діабет. Про це сказала керівник відділу діабетології Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України, доктор медичних наук Любов Соколова, повідомляють Факти.

"Діабетом першого типу зазвичай хворіють діти, підлітки і молоді люди. Хворобу складно не помітити, адже вона починається різко: в сечі з'являється ацетон, підскакує цукор, стрімко втрачається вага. При другому типі діабету цукор підвищується поступово, і організм встигає пристосуватися. У людини часто немає ніяких скарг, тому до лікаря він не звертається ще три-п'ять років", - пояснює медик.

Любов Соколова стверджує, що на хворобу починають звертати увагу, коли вона вже дає ускладнення.

"Спохвачуються зазвичай, коли діабет вже дав ускладнення. Приходить до окуліста: став гірше бачити, або до нефролога — з'явилися проблеми з нирками. За даними міжнародних організацій, в Україні близько 50 відсотків людей не знають про те, що хворі на цукровий діабет", - повідомила лікар.

Медик рекомендує в будь-якій ситуації поменше нервувати, тому що при зайвій емоційності виділяються гормони, що погіршують чутливість тканин до інсуліну.

Раніше повідомлялось, що сніданок вважається найважливішим прийомом їжі протягом дня.

Також вчені опублікували дані кількох незалежних досліджень, в яких описується, наскільки шкідливими можуть бути навіть так звані здорові продукти. Зокрема мова йде про червоне вино, рис, мед і навіть вівсянку.

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