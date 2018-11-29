Врач предупреждает: вы можете и не знать, что больны диабетом

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Доктор медицинских наук утверждает, что диабет замечают уже он дает серьезные осложнения

По статистике, каждого официально зарегистрированного больного диабетом – а таких в Украине 1 300 000 - приходится минимум два человека, не подозревающих о том, что больны диабетом. Об этом сказала руководитель отдела диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины доктор медицинских наук Любовь Соколова, сообщают Факты.

"Диабетом первого типа обычно заболевают дети, подростки и молодые люди. Болезнь сложно не заметить, ведь она начинается резко: в моче появляется ацетон, подскакивает сахар, стремительно теряется вес. При втором типе диабета сахар повышается плавно, постепенно, и организм успевает приспособиться. У человека зачастую нет никаких жалоб, поэтому к врачу он не обращается порой три—пять лет", - поясняет медик.

Любовь Соколова утверждает, что на болезнь начинают обращать внимание, когда она уже дает осложнения.

"Спохватываются обычно, когда диабет уже дал осложнения. Приходит к окулисту: стал хуже видеть, или к нефрологу — появились проблемы с почками. По данным международных организаций, в Украине около 50 процентов людей не знают о том, что больны сахарным диабетом", - сообщила врач.

Врач рекомендует в любой ситуации поменьше нервничать, потому что при излишней эмоциональности выделяются гормоны, ухудшающие чувствительность тканей к инсулину.

Ранее сообщалось, что завтрак считается самым важным приемом пищи в течении дня.

Также ученые опубликовали данные нескольких независимых исследований, в которых описывается, насколько вредными могут быть даже так называемые здоровые продукты. В частности речь идет о красном вине, рисе, меде и даже овсянке.

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