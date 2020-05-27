Лікар розповів, чим категорично не можна снідати: забудьте назавжди

Медик розповів про шкідливі сніданки (фото:pixabay.com)

Лікар-гастроентеролог розповів, з якою їжі краще не починати день

Український лікар-гастроентеролог розповів, які сніданки є некорисними, а навіть небезпечними. Медик і дієтолог Ірина Потянова повідомила, що якщо ранком їсти тільки вуглеводи у вигляді каш, це загрожує ожирінням і проблеми з шлунково-кишковим трактом. Якщо ви хочете зберегти здоров'я - забудьте про таку їжу.

Якщо ви їсте на сніданок м'які каші, мюслі, булочки, солодощі у вашому організмі виробляється гормон інсулін, який зменшує концентрацію глюкози і призводить до небезпечних станів. Про це пише видання Ukrhealth.

До того ж, після вживання солодкого, борошняного ви захочете швидко знову їсти. Починаються своєрідні "гойдалки", рівень глюкози та інсуліну знову підскакує. Такі стани приводять до залежності від вуглеводів, якщо ви їх не отримуєте, вам стає погано.

Ірина Потянова зазначає, що такі коливання стають величезним навантаженням на підшлункову залозу, запускають механізми набору ваги, через те, що інсулін перетворює надлишок глюкози в жирові відкладення. Також це може викликати розвиток цукрового діабету другого типу.

Лікар рекомендує вживати на сніданок білки, жири і вуглеводи. В такому випадку ви відчуєте ситість і вас не буде хилити в сон. Якщо після сніданку ви хочете спати, це ознака того, що ви переїдаєте вуглеводів.

Як ми раніше писали, дієтологи назвали найшкідливіші поєднання продуктів, які українці їдять на сніданок.

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Автор: Марія Соловей