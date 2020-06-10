Лікар розповів, кого найчастіше кусають кліщі

Медик повідомила, що самим надійним захистом від кліщів є вакцинація
Настало літо і довгоочікувана спека, а разом з ними і відпочинок на природі, але не варто забувати, що в цей період активні кліщі. Їх час - це весна і літо.
Крім вірусу кліщового енцефаліту та хвороби Лайма, вони можуть бути переносниками збудників лихоманки Кемерово. Про це розповіла доктор біологічних наук Ніна Тикунова.
Також вона розповіла, що людини паразити кусають із загону Ixodida, яких називають іксодових. Про це повідомляє NEWS.ru.
Ці небезпечні комахи зазвичай атакують тих людей, які сильно пахнуть. Наприклад, кліщі з більшою ймовірністю причепляться до рослого чоловіка, через те, що у нього інтенсивний метаболізм.
Також медик зазначила, що дуже ефективною є вакцинація від кліщів, її варто робити за 2,5 місяці до сезону комах.
Що робити, якщо після відпочинку на природі все ж "принесли на собі кліща і своєчасно не помітили це:
Як ми раніше писали, як не підчепити енцефаліт і хвороба Лайма.
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Автор: Людмила Жукова