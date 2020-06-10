Лікар розповів, кого найчастіше кусають кліщі

Кліщі небезпечні навесні і влітку (фото: pixabay.com)

Медик повідомила, що самим надійним захистом від кліщів є вакцинація

Настало літо і довгоочікувана спека, а разом з ними і відпочинок на природі, але не варто забувати, що в цей період активні кліщі. Їх час - це весна і літо.

Крім вірусу кліщового енцефаліту та хвороби Лайма, вони можуть бути переносниками збудників лихоманки Кемерово. Про це розповіла доктор біологічних наук Ніна Тикунова.

Також вона розповіла, що людини паразити кусають із загону Ixodida, яких називають іксодових. Про це повідомляє NEWS.ru.

Ці небезпечні комахи зазвичай атакують тих людей, які сильно пахнуть. Наприклад, кліщі з більшою ймовірністю причепляться до рослого чоловіка, через те, що у нього інтенсивний метаболізм.

Також медик зазначила, що дуже ефективною є вакцинація від кліщів, її варто робити за 2,5 місяці до сезону комах.

Що робити, якщо після відпочинку на природі все ж "принесли на собі кліща і своєчасно не помітили це:

Звернутися в найближчий травмпункт. Там кліща видалити, обробити місце укусу і нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.

Якщо немає такої можливості, спробуйте витягнути кліща самостійно. Для цього потрібно повільно тягнути його, розхитуючи його пальцями, обгорнутими марлевою серветкою. Після того, як кліщ видалений, змастіть це місце антисептичним розчином.

Якщо частина кліща залишилася всередині, його необхідно видалити голкою, обробленої антисептиком.

Як ми раніше писали, як не підчепити енцефаліт і хвороба Лайма.

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Автор: Людмила Жукова