Врач рассказал, кого чаще всего кусают клещи

Клещи опасны весной и летом (фото: pixabay.com)

Медик сообщила, что самым надежной защитой от клещей является вакцинация

Наступило лето и долгожданная жара, а вместе с ними и отдых на природе, но не стоит забывать, что в этот период активны клещи. Их время - это весна и лето.

Кроме вируса клещевого энцефалита и болезни Лайма, они могут быть переносчиками возбудителей лихорадки Кемерово. Об этом рассказала доктор биологических наук Нина Тикунова.

Также она рассказала, что человека кусают паразиты из отряда Ixodida, которых называют иксодовыми. Об этом сообщает NEWS.ru.

Эти опасные насекомые обычно атакуют тех людей, которые сильно пахнут. Например, клещи с большей вероятностью прицепятся к рослому мужчине, так как у него интенсивный метаболизм.

Также медик отметила, что очень эффективной является вакцинация от клещей, ее стоит делать за 2,5 месяца до сезона насекомых.

Что делать, если после отдыха на природе все же "принесли на себе" клеща и своевременно не заметили это:

Обратиться в ближайший травмпункт. Там клеща удалят, обработают место укуса и предоставят рекомендации по дальнейшему наблюдению.

Если нет такой возможности, попробуйте вытащить клеща самостоятельно. Для этого нужно медленно тянуть его, раскачивая пальцами, обернутыми марлевой салфеткой. После того, как клещ удален, смажьте это место антисептическим раствором.

Если часть клеща осталась внутри, его необходимо удалить иглой, обработанной антисептиком.

Как мы ранее писали, как не подцепить энцефалит и болезнь Лайма.

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Автор: Людмила Жукова