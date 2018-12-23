ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Лікар розповіла про групи ризику, які в першу чергу можуть постраждати від грипу

STYLERЖиття    23.12.2018 - 20:38
Лікар розповіла про групи ризику, які в першу чергу можуть постраждати від грипу
Ілюстративне фото: РБК-Україна

Головне - вчасно звернутися до лікаря

Про групи ризику, які в першу чергу можуть постраждати від грипу розповіла завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська Facebook.

Обидві жінки, які померли від грипу А, були в групі ризику – вони страждали від цукрового діабету. І обидві звернулися до лікаря дуже пізно – після п'ятого дня хвороби, - говорить медик.

Лікар розповіла про групи ризику, які в першу чергу можуть постраждати від грипу

Ілюстративне фото (instagram.com)

Проаналізувавши історії хвороб пацієнтів, які Голубовська обстежувала в останні дні, лікар прийшла до висновку що до груп ризику можна віднести наступні:

  1. Люди, що страждають цукровим діабетом.
  2. Пацієнти з надлишковою масою тіла.
  3. Діти до двох років.
  4. Дорослі старше 65 років.

Також медик розповіла про найпоширеніше ускладнення грипу – це важкі позагоспітальні вторинні пневмонії.

Голубовська радить українцям продовжувати вакцинуватися незважаючи на епідемію, що розгулялася.

"Вакцинуватися ще можна і потрібно, але вакцинальний статус не повинен впливати на діагноз, враховуючи той факт, що щеплення повністю не запобігає захворювання", - говорить вона.

І наостанок лікар дає пораду сидіти вдома в разі хвороби.

Читайте також про дивовижний випадок, як у 11-річної дівчинки дивом зникла злоякісна пухлина.

 

"У мене відколовся передній зуб": Никитюк розповіла про НП, збіглися всі лікарі Хірург помилково кастрував 2-річного хлопчика
Новини України врачиЕпідеміяГрип
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся