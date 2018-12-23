Лікар розповіла про групи ризику, які в першу чергу можуть постраждати від грипу

Головне - вчасно звернутися до лікаря
Про групи ризику, які в першу чергу можуть постраждати від грипу розповіла завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська Facebook.
Обидві жінки, які померли від грипу А, були в групі ризику – вони страждали від цукрового діабету. І обидві звернулися до лікаря дуже пізно – після п'ятого дня хвороби, - говорить медик.
Ілюстративне фото (instagram.com)
Проаналізувавши історії хвороб пацієнтів, які Голубовська обстежувала в останні дні, лікар прийшла до висновку що до груп ризику можна віднести наступні:
Також медик розповіла про найпоширеніше ускладнення грипу – це важкі позагоспітальні вторинні пневмонії.
Голубовська радить українцям продовжувати вакцинуватися незважаючи на епідемію, що розгулялася.
"Вакцинуватися ще можна і потрібно, але вакцинальний статус не повинен впливати на діагноз, враховуючи той факт, що щеплення повністю не запобігає захворювання", - говорить вона.
І наостанок лікар дає пораду сидіти вдома в разі хвороби.
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