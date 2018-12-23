Лікар розповіла про групи ризику, які в першу чергу можуть постраждати від грипу

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Головне - вчасно звернутися до лікаря

Про групи ризику, які в першу чергу можуть постраждати від грипу розповіла завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська Facebook.

Обидві жінки, які померли від грипу А, були в групі ризику – вони страждали від цукрового діабету. І обидві звернулися до лікаря дуже пізно – після п'ятого дня хвороби, - говорить медик.

Ілюстративне фото (instagram.com)

Проаналізувавши історії хвороб пацієнтів, які Голубовська обстежувала в останні дні, лікар прийшла до висновку що до груп ризику можна віднести наступні:

Люди, що страждають цукровим діабетом. Пацієнти з надлишковою масою тіла. Діти до двох років. Дорослі старше 65 років.

Також медик розповіла про найпоширеніше ускладнення грипу – це важкі позагоспітальні вторинні пневмонії.

Голубовська радить українцям продовжувати вакцинуватися незважаючи на епідемію, що розгулялася.

"Вакцинуватися ще можна і потрібно, але вакцинальний статус не повинен впливати на діагноз, враховуючи той факт, що щеплення повністю не запобігає захворювання", - говорить вона.

І наостанок лікар дає пораду сидіти вдома в разі хвороби.

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