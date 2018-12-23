Грозит опасность: кто больше всего может пострадать от гриппа

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Главное - вовремя обратиться к врачу

О группах риска, которые в первую очередь могут пострадать от гриппа, рассказала заведующая кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская в Facebook.

Она прокомментировала смерть двух женщин, которые умерли 21 декабря в Киеве от гриппа А. По ее словам, обе женщины были в группе риска – они страдали от сахарного диабета. И обе обратились к врачу очень поздно – после пятого дня болезни, говорит медик.

Иллюстративное фото (instagram.com)

Проанализировав истории болезней пациентов, которые Голубовская обследовала в последние дни, врач пришла к выводу, что к группам риска можно отнести следующие:

Люди, страдающие сахарным диабетом. Пациенты с избыточной массой тела. Дети до двух лет. Взрослые старше 65 лет.

Также медик рассказала о самом распространенном осложнении гриппа – это тяжелые внегоспитальные вторичные пневмонии.

Голубовская советует украинцам продолжать вакцинироваться несмотря на разгулявшуюся эпидемию.

"Вакцинироваться еще можно и нужно, но вакцинальный статус не должен влиять на диагноз, учитывая тот факт, что прививка полностью не предотвращает заболевание", - говорит она.

И напоследок врач дает совет сидеть дома в случае болезни.

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