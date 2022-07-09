Лікарі дали поради, як пережити літню спеку
Субота 09 липня 2022 12:28
Як витримати літню спеку (freepik)
Останній тиждень в усіх регіонах України реєструється екстремально висока температура повітря. Вона протримається щонайменше декілька днів і, без сумнівів, знов повернеться до кінця цього найважчого літа в нашій історії.
Як витримати літню спеку: рекомендації МОЗ
Подбайте про людей, особливо вразливих до неї, забезпечте для них прохолодні умови в оселі та достатню кількість води.
Перебуваючи вдома, завісьте вікна, особливо розташовані зі сонячного боку будинку.
Якщо надворі прохолодніше, ніж у помешканні, робіть провітрювання.
Виходячи у справах або на прогулянку, тримайтеся затінку та намагайтеся перебувати у прохолодних місцях, носіть панаму чи капелюх із широкими полями.
Уникайте перебування під сонцем між 11:00 та 15:00 годинами.
Ніколи не залишайте нікого, особливо дітей, людей похилого віку і тварин у зачинених транспортних засобах!
Плануючи фізичну активність, обирайте для тренувань ранок або вечір.
Майте вдома достатній запас води. Зважайте на можливі проблеми із централізованим водопостачанням у воєнний час.
Дослухайтеся до себе: відчули спрагу - попийте. Так організм подає сигнал про необхідність відновлення водного балансу.
Щоби легше переносити спеку, вживайте достатню кількість рідини: усереднена добова норма становить 2-2,5 л.
Надавайте перевагу звичайній питній воді (без жодного присмаку) як головному джерелу рідини.
Вживайте перші страви, помірну кількість чаю та кави як альтернативу воді.
Обмежте вживання фруктового соку до 150-200 мл на добу. Відмовтеся від солодких і алкогольних напоїв.
Як витримати спеку (t.me/mozofficial)