Врачи дали советы, как пережить летнюю жару
Суббота 09 июля 2022 12:28
Как выдержать летний зной (freepik)
Последнюю неделю во всех регионах Украины регистрируется экстремально высокая температура воздуха. Она продержится по меньшей мере несколько дней и, без сомнений, вновь вернется к концу этого самого тяжелого лета в нашей истории.
Как выдержать летний зной: рекомендации Минздрава
Позаботьтесь о людях, особенно уязвимых к ней, обеспечьте для них прохладные условия в доме и достаточное количество воды.
Находясь дома, завесьте окна, особенно расположенные с солнечной стороны дома.
Если на улице прохладнее, чем в помещении, делайте проветривание.
Выходя по делам или на прогулку, держитесь в тени и старайтесь находиться в прохладных местах, носите панаму или шляпу с широкими полями.
Избегайте пребывания под солнцем между 11:00 и 15:00 часами.
Никогда не оставляйте никого, особенно детей, стариков и животных в закрытых транспортных средствах!
Планируя физическую активность, выбирайте для тренировок утро или вечер.
Имейте дома достаточный запас воды. Учитывайте возможные проблемы с централизованным водоснабжением в военное время.
Прислушайтесь к себе: почувствовали жажду - попейте. Так организм подает сигнал о необходимости восстановления водного баланса.
Чтобы легче переносить жару, употребляйте достаточное количество жидкости: усредненная суточная норма составляет 2-2,5 л.
Отдавайте предпочтение обычной питьевой воде (без всякого привкуса) как главному источнику жидкости.
Употребляйте первые блюда, умеренное количество чая и кофе как альтернативу воде.
Ограничьте употребление фруктового сока до 150-200 мл в сутки. Откажитесь от сладких и алкогольных напитков.
Как выдержать жару (t.me/mozofficial)