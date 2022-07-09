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Врачи дали советы, как пережить летнюю жару

Как выдержать летний зной (freepik)
Автор: Марина Настевич

Последнюю неделю во всех регионах Украины регистрируется экстремально высокая температура воздуха. Она продержится по меньшей мере несколько дней и, без сомнений, вновь вернется к концу этого самого тяжелого лета в нашей истории.

Как вести себя, чтобы пережить летний зной, рассказали в Министерстве здравоохранения.

Как выдержать летний зной: рекомендации Минздрава

  • Позаботьтесь о людях, особенно уязвимых к ней, обеспечьте для них прохладные условия в доме и достаточное количество воды.
  • Находясь дома, завесьте окна, особенно расположенные с солнечной стороны дома.
  • Если на улице прохладнее, чем в помещении, делайте проветривание.
  • Выходя по делам или на прогулку, держитесь в тени и старайтесь находиться в прохладных местах, носите панаму или шляпу с широкими полями.
  • Избегайте пребывания под солнцем между 11:00 и 15:00 часами.
  • Никогда не оставляйте никого, особенно детей, стариков и животных в закрытых транспортных средствах!
  • Планируя физическую активность, выбирайте для тренировок утро или вечер.
  • Имейте дома достаточный запас воды. Учитывайте возможные проблемы с централизованным водоснабжением в военное время.
  • Прислушайтесь к себе: почувствовали жажду - попейте. Так организм подает сигнал о необходимости восстановления водного баланса.
  • Чтобы легче переносить жару, употребляйте достаточное количество жидкости: усредненная суточная норма составляет 2-2,5 л.
  • Отдавайте предпочтение обычной питьевой воде (без всякого привкуса) как главному источнику жидкости.
  • Употребляйте первые блюда, умеренное количество чая и кофе как альтернативу воде.
  • Ограничьте употребление фруктового сока до 150-200 мл в сутки. Откажитесь от сладких и алкогольных напитков.

Как выдержать жару (t.me/mozofficial)

Напомним, ранее диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жару.

Также мы писали, какие продукты помогут вам пережить жару

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