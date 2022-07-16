Лікарі назвали "смачний" спосіб, який зміцнить здоров'я серця та запобіжить старіння

Доцент кафедри харчових наук Техаського технічного університету в США Крістіна Петерсен розповіла, що для того, щоб зміцнити здоров’я серця, мозку та попередити старіння необхідно вживати продукти, які багаті на флавоноїди. Це хімічні сполуки, що містяться в рослинах, які надають їм колір та цілющі властивості.
Про це йдеться у журналі American Heart Association journal Hypertension.
Вчені розповіли, що флавоноїди забезпечують широкий спектр переваг для здоров’я: від боротьби з раком та зниження ризику серцевих захворювань до збереження функції мозку та старіння.
Флавоноїди корисні тим, що мають протизапальну дію і є антиоксидантами.
Антиоксиданти допомагають боротися із запаленням та старінням. Флавоноїди також мають властивості, які можуть допомогти запобігти утворенню тромбів. Флавоноїди є у таких продуктах, як ягоди, червоне вино, яблука та груші, вони можуть впливати на кишкові бактерії, та знижувати артеріальний тиск.
Більшість людей не одержують достатньої кількості флавоноїдів, в основному тому, тому що вони не їдять рекомендовану добову норму фруктів та овочів. Дорослим потрібно їсти 1,5-2 чашки фруктів щодня і 3-4 чашки овочів.
Флавоноїди містяться в таких продуктах:
Якщо свіжі фрукти є недоступними, заморожені ягідні суміші є гарною альтернативою. Фрукти та овочі, які заморожені швидким способом, зберігають високий рівень поживних речовин.
Флавоноїди можна не лише їсти, а й пити. Напої, такі як червоне вино та чай, особливо чорний чи зелений, є добрими джерелами речовини.
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