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Лікарі назвали "смачний" спосіб, який зміцнить здоров'я серця та запобіжить старіння

Як зміцнити здоров'я серця (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Доцент кафедри харчових наук Техаського технічного університету в США Крістіна Петерсен розповіла, що для того, щоб зміцнити здоров’я серця, мозку та попередити старіння необхідно вживати продукти, які багаті на флавоноїди. Це хімічні сполуки, що містяться в рослинах, які надають їм колір та цілющі властивості.

Про це йдеться у журналі American Heart Association journal Hypertension.

Вчені розповіли, що флавоноїди забезпечують широкий спектр переваг для здоров’я: від боротьби з раком та зниження ризику серцевих захворювань до збереження функції мозку та старіння.

Флавоноїди корисні тим, що мають протизапальну дію і є антиоксидантами.

Антиоксиданти допомагають боротися із запаленням та старінням. Флавоноїди також мають властивості, які можуть допомогти запобігти утворенню тромбів. Флавоноїди є у таких продуктах, як ягоди, червоне вино, яблука та груші, вони можуть впливати на кишкові бактерії, та знижувати артеріальний тиск.

Більшість людей не одержують достатньої кількості флавоноїдів, в основному тому, тому що вони не їдять рекомендовану добову норму фруктів та овочів. Дорослим потрібно їсти 1,5-2 чашки фруктів щодня і 3-4 чашки овочів.

Флавоноїди містяться в таких продуктах:

  • у ягодах всіх видів,
  • вишнях,
  • яблуках,
  • винограді,
  • часнику,
  • соєвих бобах,
  • чаї чорному, зеленому;
  • какао та темному шоколаді,
  • червоному вині,
  • пиві темних сортів,
  • листяних зелених овочах, таких як шпинат та капуста.

Якщо свіжі фрукти є недоступними, заморожені ягідні суміші є гарною альтернативою. Фрукти та овочі, які заморожені швидким способом, зберігають високий рівень поживних речовин.

Флавоноїди можна не лише їсти, а й пити. Напої, такі як червоне вино та чай, особливо чорний чи зелений, є добрими джерелами речовини.

Раніше ми називали продукти, які прискорюють старіння.

Також лікарі розповідали про продукти, які корисні для гіпертоніків.

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