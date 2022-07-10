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Лікарі визначили найкорисніше м'ясо, доступне українцям

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Неділя 10 липня 2022 10:21
Лікарі визначили найкорисніше м'ясо, доступне українцям Ілюстративне фото: М'ясний відділ у супермаркеті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

М'ясо - багатий білком продукт, важливий для життєдіяльності людини. Але деякі види м'яса є поживнішими за інші.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Яке м'ясо найкорисніше?

За словами медика, їжею з найбільшим вмістом білка є куряча грудка, яка набагато переважає курячі стегенця, крильця і ​​гомілки, а також яловичину, свинину і баранину.

У 100 грамах курячої грудки міститься 31 грам білка.

"Білок курячої грудки є високоякісним протеїном, що містить усі незамінні амінокислоти, а його засвоюваність становить 98%", - пише медик.

Навіщо нам вживати білок

Білок є важливим компонентом усіх клітин і тканин організму, на нього припадає приблизно від 16% до 20% маси тіла.

Будучи однією з трьох основних поживних речовин для людського організму, білки є основними компонентами імунних клітин, антитіл та різних інших імунних молекул.

Клінічні дослідження показали, що високоякісний білок може стимулювати імунні клітини та антитіла, зміцнити імунну систему та уникнути ризику різних захворювань.

Куряча грудка ідеальна, якщо ви на дієті

У порівнянні з більшістю видів червоного м’яса, куряча грудка – це біле м’ясо з високим вмістом білка, низьким вмістом жиру та низькокалорійним вмістом, яке ідеально підходить для тих, хто сидить на дієті.

Варто зазначити, що куряча грудка є чудовим джерелом імідазол дипептиду. 100 грамів курячої грудки містить близько 1,2 грама цієї речовини.

Японські дослідники виявили, що імідазол дипептид покращує та посилює функцію пам’яті.

Зазначимо, що куряче філе в Україні дешевше за свинину та яловичину, тому найбільш доступне українцям.

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