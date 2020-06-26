Лікарі побоялися оглядати: жертва "копів" у Кагарлику розповіла нові подробиці

У Кагарлику поліцейські побили та зґвалтували молоду жінку, яку викликали на допит у якості свідка. Жертва зараз знаходиться під захистом поліції, а екс-"копи" вирушили під суд. Жінка розповіла нові подробиці трагедії.

Жителька Кагарлика розповіла, що після трагедії не могла отримати кваліфіковану медичну допомогу, через те, що лікарі відмовилися її оглядати. Вони посилалися на те, що у жінки немає паспорта (його забрали поліцейські під час допиту і не повернули).

"Ще лікарі не хотіли дивитися в Кагарлику мене. І в Обухові не хотіли. Кажу, у мене тут живіт ріже, але вони тільки так, помацали та все. Сказали, що не хочуть мати проблеми з поліцією", - розповіла жінка в інтерв'ю для видання "Українська правда".

Вона додала, що огляд після трагедії їй так і не провели. Після того, як вона заявила про зґвалтування, почалося розслідування. У жертви вилучили особисті речі, в яких вона була під час трагедії. Адвокат, який взявся захищати права жертви, запропонував їй провести експертизу телефоном.

"Він написав у Facebook. А потім мама подзвонила йому, почала з ним спілкуватися. Він каже, я до вас приїду, поговоримо. Але він був у Харкові, і сказав, що може все і на відстані все робити. Так він нічого і не робив. Говорив: "Робиться, робиться", а так нічого і не було", - додала жінка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що жертва поліцейських в Кагарлику дала пресконференцію з адвокатами та розповіла нові подробиці справи.

А також ми писали про те, що адвокат жертви з Кагарлика повідомила нові деталі трагедії.