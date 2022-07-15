Лікарі розповіли, чи можна дітям робити щеплення раніше, ніж за планом

Батькам розповіли, чи можна вакцинувати дітей раніше, ніж зазначено в Національному календарі щеплень.

В цілому необхідно дотримуватися Національного календаря щеплень і графік вакцинації дітей за віком. Проте в умовах військової агресії РФ, коли на окупованих територіях є ризик спалаху інфекційних хвороб, обмежений доступ до медичної допомоги та вакцин, можна зробити дитині необхідне щеплення раніше, ніж це передбачено календарем.

Як пояснює Федір Лапій, дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, якщо з тих чи інших причин дитина не може бути вакцинована за віком відповідно до календаря щеплень, дозу вакцини для завершення первинної вакцинації або ревакцинації можна отримати раніше графіка, і вона буде зарахована.

Однак важливо дотримуватися мінімальні інтервали, передбачені наказом МОЗ №595 від 16.09.2011.

Що таке мінімальні інтервали щеплень

Мінімальний інтервал - інтервал, що допускається до введення вакцини проти однієї і тієї ж інфекції з порушенням календаря. Введення чергової дози вакцини з меншим інтервалом не зараховується. Схему вакцинації можна знайти в інструкції до вакцини.

Мінімальні інтервали для вакцинації дітей (фото: facebook.com/phc.org.ua)



Наприклад, перша доза вакцини КПК (від кору, паротиту і краснухи) відповідно до календаря щеплень вводиться в 12 місяців, друга доза - в 6 років. Зараз є ризики для спалаху багатьох інфекційних хвороб, в тому числі й кору. Тому дитина може отримати другу дозу вакцини раніше, але з дотриманням мінімального інтервалу для КПК - не менше 1 місяця.