Чи шкідливо пити воду під час їди? Тримайте точну відповідь

Вода сповільнює перетравлення їжі у шлунку?

Мабуть, це найпоширеніший міф, про вживання води під час їди.

Річ у тім, що шлунок - це не просто мішечок, куди падає їжа, як це показують у мультфільмах, тому такі припущення безпідставні. Шлунок всередині має велику кількість складок, завдяки яким відбувається фільтрування більш густої їжі від більш рідкої.

Рідина швидше проходить фільтрацію та відправляється через прямі складки далі, а густа їжа продовжує свій шлях складками, поки не доходить до стінок шлунка де безпосередньо перетравлюється.

Приблизно за 15-20 хвилин у шлунку відбувається повне відокремлення води від твердої їжі.

Шлунок людини у розрізі, ілюстрація з книги "Анатомія людського тіла Грея" (фото: wikipedia)

Випита вода під час їди негативно впливає на шлункову кислоту?

Річ у тім, що взаємодія їжі з кислотами та ферментами відбувається у стінок шлунка. Якщо ми згадаємо будову шлунка, то логічним буде допущення, що для взаємодії води з кислотою, наш шлунок має бути повним води.

Навіть в умовах, коли ви випили небезпечну кількість води для життя, властивості кислоти нікуди не зникають, її концентрації навіть в таких умовах вистачить для перетравлення їжі.

Тобто ми знаємо, що фізично вода не потрапляє до кислоти, а навіть якби потрапила, це нічого б суттєво не змінило.

Чому треба пити воду під час їди?

Вода необхідна для правильної роботи шлунка та кишківника. Відтак, якщо ви їсте "всухом'ятку", організм бере воду для комфортного перетравлювання з інших органів, а також кровотоку та цитоплазми клітин.

Якщо вчасно не поповнювати водний баланс організму, ті органи та клітини, в яких ви взяли "в борг" воду для перетравлення їжі, не зможуть вчасно відновлюватись. Таким чином буде порушений баланс між регенерацією та вмиранням клітин.

Тому дбайте про власний водний баланс, та не слухайте ніякі міфи щодо шкідливості вживання води разом з їжею.