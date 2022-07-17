Вредно ли пить воду во время еды? Держите точный ответ

Вода замедляет переваривание пищи в желудке?

Пожалуй, это самый распространенный миф, об употреблении воды во время еды.

Дело в том, что желудок - это не просто мешочек, куда падает еда, как это показывают в мультфильмах, поэтому такие предположения беспочвенны. Желудок внутри имеет большое количество складок, благодаря которым происходит фильтрация более густой пищи от более жидкой.

Жидкость быстрее проходит фильтрацию и отправляется через прямые складки дальше, а густая пища продолжает свой путь складками, пока не доходит до стенок желудка где непосредственно переваривается.

Примерно за 15-20 минут в желудке происходит полное отделение воды от твердой пищи.

Желудок человека в разрезе, иллюстрация из книги "Анатомия человеческого тела Грея" (фото: wikipedia)

Выпитая вода во время еды негативно влияет на желудочную кислоту?

Дело в том, что взаимодействие пищи с кислотами и ферментами происходит у стенок желудка. Если мы вспомним строение желудка, то логичным будет допущение, что для взаимодействия воды с кислотой, наш желудок должен быть полным воды.

Даже в условиях, когда вы выпили опасную количество воды для жизни, свойства кислоты никуда не исчезают, ее концентрации даже в таких условиях хватит для переваривания пищи.

То есть мы знаем, что физически вода не попадает в кислоту, а даже если бы попала, это ничего бы существенно не изменило.

Почему надо пить воду во время еды?

Вода необходима для правильной работы желудка и кишечника. Поэтому, если вы едите "всухомятку", организм берет воду для комфортного переваривания из других органов, а также кровотока и цитоплазмы клеток.

Если вовремя не восполнять водный баланс организма, органы и клетки, у которых вы взяли "в долг" воду для переваривания пищи, не смогут вовремя восстанавливаться. Таким образом будет нарушен баланс между регенерацией и умиранием клеток.

Поэтому заботьтесь о собственном водном балансе, и не слушайте никакие мифы о вредности употребления воды вместе с пищей.