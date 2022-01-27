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Шкідлива кава і корисні фреші: нутриціолог розвіяла міфи про хороші і погані продукти

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 08:54
Шкідлива кава і корисні фреші: нутриціолог розвіяла міфи про хороші і погані продукти Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Міф про те, що існують корисні і шкідливі продукти, здавалося б, давно розвінчаний. Але в нього все ще продовжують крутити, обмежуючи себе у виборі продуктів харчування.

Нутриціолог Юлія Макаренкова в Instagram пояснила, чому не варто критично ділити продукти на заборонку і беззастережно корисні варіанти.

Кава - це відмінний продукт. Містить унікальні антиоксиданти, підтримує роботу печінки, стимулює роботу жовчного міхура і рекомендована при хворобі Альцгеймера, Паркінсона.

Шкідлива кава і корисні фреші: нутриціолог розвіяла міфи про хороші і погані продукти
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кава натщесерце і чашка кави після сніданку - працюють по-різному. Кава натщесерце збільшує і без того високий кортизол вранці і впливає метаболічні процеси.

Картопля. Минув час, коли накладали табу на картоплю. Один і той же продукт, буде впливати на нас по-різному, в залежності від способу приготування.

Шкідлива кава і корисні фреші: нутриціолог розвіяла міфи про хороші і погані продукти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пюре - висококалорійний продукт, втратив свою структуру з додаванням олії, молока. І зовсім по-іншому наш організм буде реагувати на відварену або запечену картоплю в шкірці. Мінімум в два рази менше калорій, а якщо ще й охолодити - буде ще їжа для мікрофлори.

Фреші корисніше цільних продуктів. Ви зробили сік, фрукт втратив клітковину - ви отримаєте чисті рідкі калорії. І зовсім інша справа, коли цілісний продукт.

Насправді природа подумала про нас і створила цільну їжу, щоб ми:

  • Жувати зубами, а не пили калорії
  • Повільно засвоювати за рахунок клітковини і цільних жирів
  • Насичувати, а не відчувати голод через 1,5 години

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про користь граната.

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дієтолог Здорова їжа Корисні властивості продуктів
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