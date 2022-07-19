Вручення повісток на пляжах, в церквах і в супермаркетах: юристи відповіли, законно це чи ні

Вручення повісток у громадських місцях роздають вже більше як місяць. На пляжах, в нічних клубах, в чергах на АЗС і навіть в церквах. Українці навіть створили петицію про заборону повісток у громадських місцях . А юристи кажуть, що більшість таких повісток незаконні.

Де можна отримати зараз повістку, чим загрожує неявка до військкомату і чи законно таке вручення, розповіли в сюжеті ТСН.

Де можуть вручити зараз повістку

Тимур з Одеси поїхав до рідних в Івано-Франківськ і там йому вручили повістку до військкомату. І він бачив представників поліції, людей у військовій формі, які так вручали повістки в парках, у дворах - просто зупиняли людей і виписували.

У Києві під час нічного рейду по клубах поліція з військовими вручила понад 200 повісток. А ще їх вручають тим, хто запізнився і під час комендантської години опинився на вулиці без спецперепустки.

Ще повістки почали вручати на пляжах - такі випадки були в Одесі та Києві. А ще - на блокпостах, при перевірці документів на вулиці, на виході з супермаркету, в черзі на АЗС.

У Львові пішли ще далі - вручали повістки людям, які пішли на службу в церкві. На Закарпатті виписували повістки по селах.

За інформацією Styler, схожа ситуація і в селах у Львівській області - поліція з військовими об'їжджає далекі села і вручає повістки всім чоловікам, яких бачили - на полі, в городах або просто на вулиці.

І не має значення, де на обліку стоїть військовозобов'язаний і чи придатний він до служби. Цей факт при виписуванні повістки нікого не цікавить. Вручили навіть хлопцю, який ледь пересувався після ДТП.

Ще в західних областях повістки виписували всім, хто намагався виїхати з країни через пункти пропуску. А деяким пощастило особливо - повістка прийшла у вигляді смс і в Telegram.

А що ж у військкоматах?

Величезних черг, як у перші дні повномасштабного вторгнення, вже немає. Але добровольців як і раніше вистачає.

Військові роздачу повісток в такій формі теж не особливо підтримують. Бо бояться отримати в окопі дезертира. У критичній ситуації такий новобранець може підвести.

"Ті, хто не хоче, як то кажуть, накладе в штани. Ну і відправляти гарматне м'ясо - теж не вихід", - кажуть добровольці.

У військкоматах виправдовуються, що вони виконують завдання командування. Але в штабі Сухопутних військ це не підтверджують і навіть скаржаться на територіальні центри комплектації.

Вони пояснюють, що держава повинна знати, скільки в Україні є потенційних захисників і частина повісток - для уточнення інформації.

Крім того, запевняють, що людей з вулиці, колишніх п'яниць, порушників і так далі - на фронт відправляти не будуть.

"Як і в мирний час, так і зараз – завдання з територіальних центрів ніхто не знімав. Це якраз і є уточнення даних. Тут кожен начальник Територіального центру по-своєму підходить. У нього свої плани щодо вручення повісток. З метою покарання, вважаю це неправильно. З метою покарання існує інше законодавство - адміністративне, кримінальне", - пояснив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Українці підтримали петицію про заборону роздачі повісток

Петиція на сайті президента про заборону роздачі повісток у громадських місцях набрала необхідні 25 тисяч голосів. А значить, президенту потрібно буде її розглянути.

У тексті петиції також зазначено, що потрібно оприлюднити інформацію про хвилі мобілізації, якої де-юре так і не було.

А яке покарання за неявку за повісткою?

Отримати повістку і не з'явитися - кримінальна справа. Можна отримати штраф 1700 гривень або навіть судимість.

У Кіровоградській області чоловік відмовився від повістки, бо віруюча людина, ходить до церкви й брати в руки зброю не може. За ухилення від служби він отримав на суді три роки в'язниці. Але в залі суду його відпустили за умови, що не повторить правопорушення.

Судитися з державою за неправильно вручену або виписану повістку можна, але потрібно довести, що її вручили незаконно.

Більшість повісток виписані неправильно

Юристи пояснюють, що вносити дані в порожні бланки посеред вулиці - це все одно, що підробляти документи. Чиновники свідомо користуються прогалинами в законодавстві.

А в законі не вказано, де можна вручати повістку. Однак чітко сказано, де її повинні заповнювати - тільки в приміщенні військкомату.

"Крім того, повістка повинна бути підготовлена завчасно, вона повинна відповідати змісту, як це передбачено в законі. У порядку має бути прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання або роботи. Хто вручає повістку, час і місце куди потрібно з'явитися. І причина", - пояснює юрист Поліна Марченко.

Вона зазначила, що таких ось, "законних повісток", поки не зустрічала. Доводити неправомірність повісток ризикують тільки одиниці. Людям легше сходити до військкомату, ніж тягатися по судах.

З такою ситуацією зіткнувся і 25-річний Тимур з Одеси. Повістку йому вручили місяць тому і з нею не все гаразд - дата, печатка і підпис на ній є. А ось даних, кому вручають - немає. Це повинні заповнити на місці. І викликали його до військкомату в Івано-Франківську, хоча Тимур зареєстрований в Одесі.