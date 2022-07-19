Вручение повесток на пляжах, в церквях и в супермаркетах: юристы ответили, законно это или нет

Вручение повесток в общественных местах раздают уже больше месяца. На пляжах, в ночных клубах, в очередях на АЗС и даже в церквях. Украинцы даже создали петицию о запрете повесток в общественных местах . А юристы говорят, что большинство таких повесток незаконные.

Где можно получить сейчас повестку, чем грозит неявка в военкомат и законно ли такое вручение, рассказали в сюжете ТСН.

Где могут вручить сейчас повестку

Тимур из Одессы поехал к родным в Ивано-Франковск и там ему вручили повестку в военкомат. И он видел представителей полиции, людей в военной форме, которые так вручали повестки в парках, во дворах - просто останавливали людей и выписывали.

В Киеве во время ночного рейда по клубам полиция с военными вручила более 200 повесток. А еще их вручают тем, кто опоздал и во время комендантского часа оказался на улице без спецпропуска.

Еще повестки начали вручать на пляжах - такие случаи были в Одессе и Киеве. А еще - на блокпостах, при проверке документов на улице, на выходе из супермаркета, в очереди на АЗС.

Во Львове пошли еще дальше - вручали повестки людям, которые пошли на службу в церкви. На Закарпатье выписывали повестки по селам.

По информации Styler, похожая ситуация и в селах во Львовской области - полиция с военными объезжает дальние села и вручает повестки всем мужчинам, которых видели - на поле, в огородах или просто на улице.

И не имеет значения, где на учете стоит военнообязанный и годен ли он к службе. Этот факт при выписывании повестки никого не интересует. Вручили даже парню, который едва передвигался после ДТП.

Еще в западных областях повестки выписывали всем, кто пытался выехать из страны через пункты пропуска. А некоторым повезло особенно - повестка пришла в виде смс и в Telegram.

А что же в военкоматах?

Огромных очередей, как в первые дни полномасштабного вторжения, уже нет. Но добровольцев по-прежнему хватает.

Военные раздачу повесток в такой форме тоже не особо поддерживают. Потому что боятся получить в окопе дезертира. В критической ситуации такой новобранец может подвести.

"Те, кто не хочет, как говорится, наложит в штаны. Ну и отправлять пушечное мясо - тоже не выход", - говорят добровольцы.

В военкоматах оправдываются, что они выполняют задачу командования. Но в штабе сухопутных войск это не подтверждают и даже жалуются на территориальные центры комплектации.

Они объясняют, что государство должно знать, сколько в Украине есть потенциальных защитников и часть повесток - для уточнения информации.

Кроме того, уверяют, что людей с улицы, бывших пьяниц, нарушителей и так далее - на фронт отправлять не будут.

"Как и в мирное время, так и сейчас – задачи с территориальных центров никто не снимал. Это как раз и есть уточнение данных. Здесь каждый начальник территориального центра по-своему подходит. У него свои планы по вручению повесток. В целях наказания, считаю это неправильно. С целью наказания существует другое законодательство - административное, уголовное", - пояснил начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Украинцы поддержали петицию о запрете раздачи повесток

Петиция на сайте президента о запрете раздачи повесток в общественных местах набрала необходимые 25 тысяч голосов. А значит, президенту нужно будет ее рассмотреть.

В тексте петиции также указано, что нужно обнародовать информацию о волнах мобилизации, которой де-юро так и не было.

А какое наказание за неявку по повестке?

Получить повестку и не явиться - уголовное дело. Можно получить штраф 1700 гривен или даже судимость.

В Кировоградской области мужчина отказался от повестки, так как верующий человек, ходит в церковь и брать в руки оружие не может. За уклонение от службы он получил на суде три года тюрьмы. Но в зале суда его отпустили при условии, что не повторит правонарушение.

Судиться с государством за неправильно врученную или выписанную повестку можно, но нужно доказать, что ее вручили незаконно.

Большинство повесток выписаны неправильно

Юристы объясняют, что вносить данные в пустые бланки посреди улицы - это все равно, что подделывать документы. Чиновники сознательно пользуются пробелами в законодательстве.

А в законе не указано, где можно вручать повестку. Однако четко сказано, где ее должны заполнять - только в помещении военкомата.

"Кроме того, повестка должна быть подготовлена раньше времени, она должна соответствовать содержанию, как это предусмотрено в законе. В повестке должна быть фамилия, имя, отчество, место проживания или работы. Кто вручает повестку, время и место куда нужно явиться. И причина", - объясняет юрист Полина Марченко.

Она отметила, что таких вот, "законных повесток", пока не встречала. Доказывать неправомерность повесток рискуют только единицы. Людям легче сходить в военкомат, чем таскаться по судам.

С такой ситуацией столкнулся и 25-летний Тимур из Одессы. Повестку ему вручили месяц назад и с ней не все в порядке - дата, печать и подпись на ней есть. А вот данных, кому вручают - нет. Это должны заполнить на месте. И вызвали его в военкомат в Ивано-Франковске, хотя Тимур зарегистрирован в Одессе.