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"Усі ми будемо зачеплені": українців попередили про енергетичний зсув

STYLERЖиття    22.12.2018 - 12:56
"Усі ми будемо зачеплені": українців попередили про енергетичний зсув
Ілюстрація (pixabay.com)

Явище створить космічне зрушення енергії

Сьогодні, 22 грудня, в Україні очікується рідкісне природне явище, яке призведе до енергетичного зсуву. Про це розповіла парапсихолог і метафізик Наталія Мілагра на своїй сторінці в Facebook.

Так, за її словами, буде рідкісний повний місяць у день зимового сонцестояння, у зв'язку з чим, рекомендується приготуватися до величезного энергического зсуву. Він принесе особливе цінне сяйво цим довгим темним ноча і створить космічне зрушення енергії.

"Будуть відбуватися різні цікаві зміни, і всі ми будемо так чи інакше зачеплені ними. Ви можете вибрати просто плисти за течією, а можете отримати вигоду з сили повного місяця і використовувати вібраційні зрушення в своїх інтересах, щоб допомогти собі домогтися позитивних змін у вашому повсякденному житті. Про енергетичну практику докладніше в кінці поста", - сказала вона.

Також, за словами Мілагри, це гарний час для "важкої" розмови.

"Спілкуйтесь - всі області спілкування будуть проявлені в ці дні. Настав час прибрати камінь з грудей і, нарешті, запланувати важливу розмова. Можливо, вам просто потрібно зустрітися зі старими друзями і членами сім'ї, зараз саме слушний час для спілкування. Ваші соціальні та комунікативні навички будуть дуже дотепними і помітними", - підкреслила вона.

&quot;Усі ми будемо зачеплені&quot;: українців попередили про енергетичний зсув

Скріншот посту (facebook.com/melagra)

Нагадаємо, раніше ми псиали про те, що ні в якомуразі не можна подавати на Новорічний стіл в рік свині.

Крім того, у нас є корисна інформація про те, що потрібно встигнути зробити до кінця 2018 року. До настання 2019 року залишається все менше часу, але до цієї події кожному з нас ще потрібно встигнути підготуватися.

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