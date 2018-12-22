"Все мы будем затронуты": украинцев предупредили об энергетическом сдвиге

Иллюстрация (pixabay.com)

Явление создаст космический сдвиг энергии

Сегодня, 22 декабря, в Украине ожидается редкое природное явление, которое приведет к энергетическому сдвигу. Об этом рассказала парапсихолог и метафизик Наталия Милагра на своей странице в Facebook.

Так, по ее словам, будет редкое полнолуние в день зимнего солнцестояния, в связи с чем, рекомендуется приготовиться к огромному энергическому сдвигу. Оно принесет особое ценное сияние этим долгим темным ночам и создаст космический сдвиг энергии.

"Будут происходить различные интересные изменения, и все мы будем так или иначе затронуты ими. Вы можете выбрать просто плыть по течению, а можете извлечь выгоду из силы полной луны и использовать вибрационный сдвиг в своих интересах, чтобы помочь себе добиться положительных изменений в вашей повседневной жизни. Об энергетической практике подробнее в конце поста", - сказала она.

Также, по словам Милагры, это хорошее время для "тяжелого" разговора.

"Общайтесь - все области общения будут проявлены в эти дни. Настало время убрать камень с груди и, наконец, запланировать важный разговор. Возможно, вам просто нужно встретиться со старыми друзьями и членами семьи, сейчас самое подходящее время для общения. Ваши социальные и коммуникативные навыки будут очень искрометными и заметными", - подчеркнула она.

Скриншот поста (facebook.com/melagra)

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