"Всі ікони 18-го століття": спливли деталі НП в Києво-Печерській лаврі

Фото: Києво-Печерська лавра (facebook.com/kievopecherskaya.lavra)

Вартість пропажі не розголошується

На сьогоднішній день відомо про зникнення з Києво-Печерської лаври відразу восьми цінних ікон, які відносяться до XIX століття. Про це повідомив заступник голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Богдан Кожушко, передає "Радіо Свобода".

"Відсутня вісім ікон. Всі ікони XIX-го століття. Відсутня також дерев'яна чаша і хрест", - сказав він.

Більше того, стверджує Кожушко, розголошувати вартість зниклих речей він не має наміру.

"У тому списку, що мені дали, немає оцінки вартості зниклих речей", - підкреслив він.

Нагадаємо, в Міністерстві культури України розповіли, які ікони зникли з Києво-Печерської лаври - про що стало відомо після проведення інвентаризації.

До речі, 27 липня в Києві на Володимирській гірці заплановано молебень і хресний хід на честь 1030-річчя з Дня Хрещення Русі. На поточний момент захід знаходиться під питанням, оскільки, на думку УПЦ МП, спецслужби масово скасовують рейсові автобуси до столиці України.