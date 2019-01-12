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"Все иконы 18-го века": всплыли детали ЧП в Киево-Печерской лавре

STYLERЖизнь    12.01.2019 - 16:45
"Все иконы 18-го века": всплыли детали ЧП в Киево-Печерской лавре
Фото: Киево-Печерская лавра (facebook.com/kievopecherskaya.lavra)

Стоимость пропажи не разглашается

На сегодняшний день известно о пропаже из Киево-Печерской лавры сразу восьми ценных икон, которые относятся к XIX веку. Об этом сообщил заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры Богдан Кожушко, передает "Радио Свобода".

"Отсутствует восемь икон. Все иконы XIX-го столетия. Отсутствует также деревянная чаша и крест", - сказал он.

Более того, утверждает Кожушко, разглашать стоимость пропавших вещей он не намерен.

"В том списке, что мне дали, нет оценки стоимости пропавших вещей", - подчеркнул он.

Напомним, в Министерстве культуры Украины рассказали, какие иконы пропали из Киево-Печерской лавры - о чем стало известно после проведения инвентаризации.

Кстати, 27 июля в Киеве на Владимирской горке запланирован молебен и крестный ход в честь 1030-летия со Дня Крещения Руси. На текущий момент мероприятие находится под вопросом, так как, по мнению УПЦ МП, спецслужбы массово отменяют рейсовые автобусы в столицу Украины.

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