"Все перевернуто": пограбували квартиру керівника "РИА Новости Украина"

Грабіжники залізли через вікно

Невідомі пограбували квартиру керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Квартира Кирила Вишинського була пограбована, зараз чекаю поліцію, щоб зафіксувати. У квартирі все перевернуто, всі речі розкидані, попередньо пропали документи і цінні речі", - сказано в повідомленні адвоката.

Скріншот поста (facebook.com/andriy.domanskyy)

Відомо, що Доманський приїхав в квартиру, щоб взяти дещо з особистих речей для свого підзахисного.

"Сьогодні було виявлено, що в квартирі Кирила Вишинського побували сторонні особи, оскільки всі його речі у квартирі були перевернуті, скинуті на підлогу ... Книги, особисті речі, розбиті скляні речі, посуд. Ймовірно, зникли цінні речі, але які саме, мені невідомо", - розповів Андрій Доманський у коментарі для "Громадського радіо" і додав, що грабіжники найімовірніше проникли в квартиру через вікно.

Останній тиждень в квартирі ніхто не проживав. Дружина Кирила Вишинського разом з падчеркою поїхала.

Нагадаємо, керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського затримали в Києві 5 травня. Оперативники українських спецслужб зафіксували поїздку Вишинського в Крим навесні 2014 року. За даними слідства, керівник інформагентства залучав своїх підлеглих для випуску матеріалів, що пропагують терористичні організація "ЛНР" і "ДНР".

Крім того, під час обшуку у Вишинського виявили медаль за заслуги перед Вітчизною, якою його нагородив Володимир Путін.

Вишинському оголосили про підозру у державній зраді за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці. До 13 липня Вишинський знаходиться під арештом.

До речі, керівник "РИА Новости Украина" заявив про відмову від українського громадянства.

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Відео: video.rbc.ua