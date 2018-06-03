"Все перевернуто": ограбили квартиру руководителя "РИА Новости Украина"

Грабители залезли через окно

Неизвестны ограбили квартиру руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский на своей странице в социальной сети Facebook.

"Квартира Кирилла Вышинского была ограблена, сейчас жду полицию, чтобы зафиксировать. В квартире все перевёрнуто, все вещи разбросаны, предварительно пропали документы и ценные вещи", - сказано в сообщении адвоката.

Скриншот поста (facebook.com/andriy.domanskyy)

Известно, что Доманский приехал в квартиру, чтобы взять кое-что из личных вещей для своего подзащитного.

"Сегодня было обнаружено, что в квартире Кирилла Вышинского побывали посторонние лица, поскольку все его вещи в квартире были перевернуты, сброшенные на пол ... Книги, личные вещи, разбиты стеклянные вещи, посуда. Вероятно, исчезли ценные вещи, но какие именно, мне неизвестно", - рассказал Андрей Доманский в комментарии для "Громадського радіо" и добавил, что грабители вероятнее всего проникли в квартиру через окно.

Последнюю неделю в квартире никто не проживал. Супруга Кирилла Вышинского вместе с падчерицей уехала.

Напомним, руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 5 мая. Оперативники украинских спецслужб зафиксировали поездку Вышинского в Крым весной 2014 года. По данным следствия, руководитель информагентства привлекал своих подчиненных для выпуска материалов, пропагандирующие террористические организация "ЛНР" и "ДНР".

Кроме того, во время обыска у Вышинского обнаружили медаль за заслуги перед Отечеством, которой его наградил Владимир Путин.

Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. До 13 июля Вышинский находится под арестом.

Кстати, руководитель "РИА Новости Украина" заявил об отказе от украинского гражданства.

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Видео: video.rbc.ua