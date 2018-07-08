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Слідом за Києвом: у Харкові почали затримувати авіарейси

STYLERLIFE        08.07.2018 - 19:45
Фото: (instagram.com/vladlenaklimetz)
Фото: (instagram.com/vladlenaklimetz)

З Харкова були перенесені рейси до Німеччини, Туреччини та Чорногорії

У неділю, 8 липня, в аеропорту Харкова були перенесені авіарейси до Німеччини, Туреччини та Чорногорії. Про це повідомили в прес-службі повітряних воріт міста, передає 057.ua.

Рейс до Анталії KUP 8011, який повинен був відбутися 8 липня о 10:40, затриманий до 00:40 9 числа поточного місяця. Також на кілька годин затримався виліт літака Харків – Дортмунд (Німеччина), рейс W6 6941. За попередніми даними, виліт перенесли з 16:55 на 18:55. На поточний момент онлайн-табло харківського аеропорту показує, що літак вилетів о 19:04.

Відзначається, що була затримка відправлення рейсових літаків в Чорногорію, яка склала кілька годин. У середньому ранкові рейси Харків — Тіват (Чорногорія) змістилися на 2:30 години.

Скріншот розкладу рейсів харківського аеропорту на 8 липня (hrk.aero)

Також повідомляється, що в аеропорту "Київ" скасували рейс BAY 7371, який повинен був вилетіти о 3:30 5 липня в Монастир, Туніс.

Нагадаємо, що на Кіпрі в аеропорту Пафосу поліція затримала громадянина України, який запізнився на літак до Кракова і намагався потрапити на борт в обхід зони посадки. У результаті був затриманий виліт ще двох рейсів.

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Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: Аеропорт, рейс, самолет, харьков
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