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Интервью

Вслед за Киевом: в Харькове начали задерживать авиарейсы

STYLERLIFE        08.07.2018 - 19:45
Фото: (instagram.com/vladlenaklimetz)
Фото: (instagram.com/vladlenaklimetz)

Из Харькова были перенесены рейсы в Германию, Турцию и Черногорию

В воскресенье, 8 июля, в аэропорту Харькова были перенесены авиарейсы в Германию, Турцию и Черногорию. Об этом сообщили в пресс-службе воздушных ворот города, передает 057.ua.

Рейс в Анталию KUP 8011, который должен был состояться 8 июля в 10:40, задержан до 00:40 9 числа текущего месяца. Также на несколько часов задержался вылет самолета Харьков – Дортмунд (Германия), рейс W6 6941. По предварительным данным, вылет перенесли с 16:55 до 18:55. На текущий момент онлайн-табло харьковского аэропорта показывает, что самолет вылетел в 19:04.

Отмечается, что была задержка отправки рейсовых самолетов в Черногорию, которая составила несколько часов. В среднем утренние рейсы Харьков — Тиват (Черногория) сместились на 2:30 часа.

Скриншот расписания рейсов харьковского аэропорта на 8 июля (hrk.aero)

Также сообщается, что в аэропорту "Киев" отменили рейс BAY 7371, который должен был вылететь в 3:30 5 июля в Монастир, Тунис.

Напомним, что на Кипре в аэропорту Пафоса полиция задержала гражданина Украины, который опоздал на самолет до Кракова и пытался попасть на борт в обход зоны посадки. В результате был задержан вылет еще двух рейсов.

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Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: Аэропорт, рейс, самолет, харьков
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