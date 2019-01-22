"Згадав молодість": у Києві помітили літнього "зацепера" з паличкою на тролейбусі (відео)

Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Це вже не перший випадок, коли літні люди в Україні стають "зацеперами"

У мережі з'явилося відео, на якому літній чоловік із паличкою їде на тролейбусі, причепившись до його драбини. Відео опублікував "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Автомобіліст, що проїжджав поруч зробив чоловікові зауваження і порадив бути обережним, щоб він не впав. На що "зацепер" відповів, що він просто поспішає.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

У мережі вмить відреагували на інцидент. Користувачі називають старого "панком".

"Punks not dead: дідусь з палицею виявився тим ще зацепером і проїхався зайцем по 30 маршруту", - написав один користувач.

Скріншот з Facebook

"Ну ви мене вибачте, що не поділяю ваше хі-хі, але автор відео не міг повідомити водієві, що у нього там дідусь бовтається?", - прокоментувала Ганна Тимошенко.

"Згадав дядько молодість. Головне, що все закінчилося добре", - зазначив Сергій Мусієнко.

Нагадаємо, що днями в Запоріжжі також був помічений літній чоловік-зацепер, який таким чином вирішив проїхатися на тролейбусі.

Раніше повідомлялося, що десятикласник загинув від удару струмом, коли заліз на дах електрички, щоб зробити селфі. Трагедія сталася в Броварському районі Київської області.