"Вспомнил молодость": в Киеве заметили пожилого "зацепера" с палочкой на троллейбусе (видео)

Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Это уже не первый случай, когда пожилые люди в Украине становятся "зацеперами"

В сети появилось видео, на котором пожилой мужчина с палочкой едет на троллейбусе, прицепившись к его лестнице. Видео опубликовал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Проезжающий рядом автомобилист сделал мужчине замечание и посоветовал быть осторожным, чтобы он не упал. На что "зацепер" ответил, что он просто спешит.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

В сети моментально отреагировали на инцидент. Пользователи называют старика "панком".

"Punks not dead: дедуля с палкой оказался тем еще зацепером и проехался зайцем по 30 маршруту", - написал один пользователь.

Скриншот с Facebook

"Ну вы меня извините, что не разделяю ваше хи-хи, но автор видео не мог сообщить водителю, что у него там дедушка болтается?", - прокомментировала Анна Тимошенко.

"Вспомнил дядько молодость. Главное, что все закончилось хорошо", - отметил Сергей Мусиенко.

Напомним, что на днях в Запорожье также был замечен пожилой мужчина-зацепер, который таким же образом решил проехаться на троллейбусе.

Ранее сообщалось, что десятиклассник погиб от удара током, когда залез на крышу электрички, чтобы сделать селфи. Трагедия произошла в Броварском районе Киевской области.