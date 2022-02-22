Згадати все: 9 продуктів, які покращують пам'ять
Чи помічали ви у себе погіршення пам'яті? Насправді причиною може бути недолік корисних речовин, необхідних для мозку, які покращують його кровопостачання. Немає ніяких сумнівів, що харчування впливає на функції головного мозку.
Дієтолог-гастроентеролог Олена Краснопєєва навала в Instagram 9 продуктів, які поліпшать роботу мозку і пам'ять.
ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ
Для відчуття позитивного ефекту, потрібно з'їдати 20 гр. горіхів в день.
РИБА
Риба (лосось, тунець, макрель, тріска ) - відмінне джерело омега-3, а це один з важливих елементів дієти для збереження функцій мозку.
ЦИТРУСОВІ
У них містяться не тільки антиоксиданти, але і залізо, необхідні для нормального функціонування мозку.
Ці продукти поліпшать пам'ять (фото: pexels.com)
М'ЯСО ПТИЦІ І ЯЛОВИЧА ПЕЧІНКА
Чудові джерела заліза.
ЯЙЦЯ
Зокрема, яєчний жовток. Крім білків і вітамінів, в ньому є особлива речовина під назвою холін, яка також покращує пам'ять.
МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ І МОЛОКО
Джерела холіну і вітамін В12, недолік яких негативно позначається на роботі мозку і пам'яті.
КВАСОЛЯ
У ній є вітаміни групи В. вони позитивно впливають на роботу мозку і допомагають боротися з депресією, яка нерідко є однією з причин погіршення пам'яті.
Брокколі, капуста білокачанна, листова зелень - сімейство хрестоцвітних покращує пам'ять.
Ці продукти поліпшать пам'ять (фото: pexels.com)
ЯГОДИ
Темні ягоди - ожина, чорниця багаті антоціанами та іншими корисними речовинами, що підтримують функцію пам'яті.
Ці продукти не подіють за один тиждень. Дії повинні бути регулярними протягом місяців, років і десятиліть. Це повинно увійти в звичку.
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