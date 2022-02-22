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Вспомнить все: 9 продуктов, которые улучшают память

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Вторник 22 февраля 2022 09:47
Вспомнить все: 9 продуктов, которые улучшают память Фото: Какие продукты улучшат память (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Замечали ли вы у себя ухудшение памяти? На самом деле причиной может быть недостаток полезных веществ, необходимых для мозга, которые улучшают его кровоснабжение. Нет никаких сомнений, что питание влияет на функции головного мозга.

Диетолог-гастроэнтеролог Елена Краснопеева навала в Instagram 9 продуктов, которые улучшат работу мозга и память.

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ

Для ощущения положительного эффекта, нужно съедать 20 гр. орехов в день

РЫБА

Рыба ( лосось, тунец, макрель, треска ) - отличный источник омега-3, а это один из важных элементов диеты для сохранения функций мозга.

ЦИТРУСОВЫЕ

В них содержатся не только антиоксиданты, но и железо, необходимые для нормального функционирования мозга.

Вспомнить все: 9 продуктов, которые улучшают память

Эти продукты улучшат память (фото: pexels.com)

МЯСО ПТИЦЫ И ГОВЯЖЬЯ ПЕЧЕНЬ

Великолепные источники железа.

ЯЙЦА

В частности, яичный желток. Помимо белков и витаминов, в нем есть особое вещество под названием холин, которое также улучшает память.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И МОЛОКО

Источники холина и витамин В12, недостаток которых негативно сказывается на работе мозга и памяти.

ФАСОЛЬ

В ней есть витамины группы В. Они положительно влияют на работу мозга и помогают бороться с депрессией, которая нередко является одной из причин ухудшения памяти.

БРОККОЛИ, капуста белокочанная, листовая зелень - семейство крестоцветных улучшает память.

Вспомнить все: 9 продуктов, которые улучшают память

Эти продукты улучшат память (фото: pexels.com)

ЯГОДЫ

Темные ягоды - ежевика, черника богаты антоцианами и другими полезными веществами поддерживающими функцию памяти.

Эти продукты не подействует за одну неделю. Действия должны быть регулярными на протяжении месяцев, лет и десятилетий. Это должно войти в привычку.

Ранее диетолог назвала лучшие продукты-афродизиаки, которые повышают либидо и улучшают настроение.

Мы также писали, что эксперты назвали список продуктов, которые стоит есть после тренировки.

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