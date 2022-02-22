Вспомнить все: 9 продуктов, которые улучшают память
Замечали ли вы у себя ухудшение памяти? На самом деле причиной может быть недостаток полезных веществ, необходимых для мозга, которые улучшают его кровоснабжение. Нет никаких сомнений, что питание влияет на функции головного мозга.
Диетолог-гастроэнтеролог Елена Краснопеева навала в Instagram 9 продуктов, которые улучшат работу мозга и память.
ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ
Для ощущения положительного эффекта, нужно съедать 20 гр. орехов в день
РЫБА
Рыба ( лосось, тунец, макрель, треска ) - отличный источник омега-3, а это один из важных элементов диеты для сохранения функций мозга.
ЦИТРУСОВЫЕ
В них содержатся не только антиоксиданты, но и железо, необходимые для нормального функционирования мозга.
Эти продукты улучшат память (фото: pexels.com)
МЯСО ПТИЦЫ И ГОВЯЖЬЯ ПЕЧЕНЬ
Великолепные источники железа.
ЯЙЦА
В частности, яичный желток. Помимо белков и витаминов, в нем есть особое вещество под названием холин, которое также улучшает память.
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И МОЛОКО
Источники холина и витамин В12, недостаток которых негативно сказывается на работе мозга и памяти.
ФАСОЛЬ
В ней есть витамины группы В. Они положительно влияют на работу мозга и помогают бороться с депрессией, которая нередко является одной из причин ухудшения памяти.
БРОККОЛИ, капуста белокочанная, листовая зелень - семейство крестоцветных улучшает память.
Эти продукты улучшат память (фото: pexels.com)
ЯГОДЫ
Темные ягоды - ежевика, черника богаты антоцианами и другими полезными веществами поддерживающими функцию памяти.
Эти продукты не подействует за одну неделю. Действия должны быть регулярными на протяжении месяцев, лет и десятилетий. Это должно войти в привычку.
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