"Зустріла свого двійника": Яну Зінкевич увічнили в музеї (фото)

Фото: Яна Зінкевич (facebook.com/SKRYPIN.UA)

Волонтер розповіла про експозицію "100 видатних українців"

Відома волонтер, командир батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич повідомила, що тепер у неї є "двійник". Мова йде про постать українки, яка увійшла в експозицію "100 видатних українців". Вона доступна в Національному музеї історії України в Другій світовій війні ("Батьківщина-мати") в Києві. Про це Яна написала у себе на сторінці Facebook.

"Той момент, коли зустрів свого двійника. Експозиція "100 видатних українців Національного музею історії України Київ р. (в народі Батьківщина-Мати) Дякую Олег Цьось за неймовірно виконану роботу. Перші фігури в музеї вже виставлені, хто ніяк не може мене застати наживо - тепер у мене є підміна", - написала Зінкевич.

Також волонтер опублікувала фотографії з цієї виставки.

Фото: Яна Зінкевич та її двійник (facebook.com/yana.hospitallers)

Користувачі в коментарях відзначили, що копія Яни вийшла дуже вдалою.

"Твоя копія дуже схожа на тебе, круто зроблено", - написала Катруся Стріла.

"Як же це круто", - зазначила Подруга Настя.

"Шикарна робота", - прокоментувала Ірина Хорошаева.

Скріншот коментарів (facebook.com/yana.hospitallers)

Як раніше писав Styler, Зінкевич розповіла про своєму першому пораненого бійця.

До речі, Яні Зінкевич вручили почесну нагороду в Римі.