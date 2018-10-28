"Встретила своего двойника": Яну Зинкевич увековечили в музее (фото)

Волонтер рассказала об экспозиции "100 выдающихся украинцев"
Известная волонтер, командир батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич сообщила, что теперь у нее есть "двойник". Речь идет о фигуре украинки, которая вошла в экспозицию "100 выдающихся украинцев". Она доступна в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне ("Родина-мать") в Киеве. Об этом Яна написала у себя на странице в Facebook.
"Тот момент, когда встретил своего двойника. Экспозиция "100 выдающихся украинцев Национального музея истории Украины г. Киев (в народе Родина-Мать) Спасибо Олег Цьось за невероятно проделанную работу. Первые фигуры в музее уже выставлены, кто никак меня застать вживую - теперь у меня есть подмена", - написала Зинкевич.
Также волонтер опубликовала фотографии с этой выставки.
Фото: Яна Зинкевич и ее двойник (facebook.com/yana.hospitallers)
Пользователи в комментариях отметили, что копия Яны получилась очень удачной.
"Твоя копия очень похожа на тебя, круто сделано", - написала Катруся Стрела.
"Как же это круто", - отметила Подруга Настя.
"Шикарная работа", - прокомментировала Ирина Хорошаева.
Скриншот комментариев (facebook.com/yana.hospitallers)
Как ранее писал Styler, Зинкевич рассказала о своем первом раненом бойце.
Кстати, Яне Зинкевич вручили почетную награду в Риме.