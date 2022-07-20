ЗСУ врятували котика, який пережив окупантів острова Зміїний: чуттєве відео

Під час дослідження та розмінування острова Зміїний там було знайдено кота, який понад чотири місяці провів в окупації. Пухнастика забрали, а над островом замайорів український прапор.
Дивіться нижче відео від ГУР Міністерства оборони.
"Знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації", - говориться в повідомленні.
Окрім того, розвідники виконали такі завдання:
На початку відео - військовий передає іншому пухнастого зі словами "Ось як я виконав завдання начальника главку".
В коментарях українці розчулилися такою роботою наших хлопців і бережливим ставленням до тварин:
Нагадаємо, що 4 липня на острові висадились українські військові та повернули на нього український прапор. Також 7 липня над Зміїним замайорів прапор 73-го центру спеціального призначення ССО України.
Раніше повідомлялося, що 30 червня російські війська покинули острів.