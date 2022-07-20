ЗСУ врятували котика, який пережив окупантів острова Зміїний: чуттєве відео

"Знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації", - говориться в повідомленні.

Окрім того, розвідники виконали такі завдання:

Проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування.

Виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.

На острові встановлено український прапор замість рашистського "триколору".

На початку відео - військовий передає іншому пухнастого зі словами "Ось як я виконав завдання начальника главку".

В коментарях українці розчулилися такою роботою наших хлопців і бережливим ставленням до тварин: