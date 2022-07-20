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ЗСУ врятували котика, який пережив окупантів острова Зміїний: чуттєве відео

Колаж РБК-Україна: Острів Зміїний очистили від слідів окупантів
Автор: Світлана Мащенко

Під час дослідження та розмінування острова Зміїний там було знайдено кота, який понад чотири місяці провів в окупації. Пухнастика забрали, а над островом замайорів український прапор.

Дивіться нижче відео від ГУР Міністерства оборони.

"Знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації", - говориться в повідомленні.

Окрім того, розвідники виконали такі завдання:

  • Проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування.
  • Виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.
  • На острові встановлено український прапор замість рашистського "триколору".

На початку відео - військовий передає іншому пухнастого зі словами "Ось як я виконав завдання начальника главку".

В коментарях українці розчулилися такою роботою наших хлопців і бережливим ставленням до тварин:

  • Скоро прапор буде на всій Україні! Дякую!
  • Дякую за роботу, а щодо кота - розчулили, турботливі відважні наші хлопці. Бережи вас боже. Котику всіх гараздів.
  • Сонечко волохате, бідне, що воно пережило!? Слава ЗСУ!
  • Наші хлопці у цій війні відзначилися також і спасінням тварин
  • Кота треба зробити відомим, він там прожив не 7, а 1000 котячих життів.

Нагадаємо, що 4 липня на острові висадились українські військові та повернули на нього український прапор. Також 7 липня над Зміїним замайорів прапор 73-го центру спеціального призначення ССО України.

Раніше повідомлялося, що 30 червня російські війська покинули острів.

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