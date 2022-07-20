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ВСУ спасли котика, пережившего оккупантов острова Змеиный: трогательное видео

Коллаж РБК-Украина: остров Змеиный очистили от следов оккупантов
Автор: Светлана Мащенко

Во время исследование и разминирование острова Змеиный там был найден кот, который более четырех месяцев провел в оккупации. Пушистика забрали, а над островом взвился украинский флаг.

Смотрите ниже видео от ГУР Министерства обороны.

"Найдено и эвакуировано на подконтрольную территорию украинского кота, который прожил несколько месяцев в оккупации", - говорится в сообщении.

Кроме того, разведчики выполнили следующие задачи:

  • Проведены работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный. Выполнены инженерные работы по разминированию.
  • Обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, систем наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.
  • На острове установлен украинский флаг вместо рашистского "триколора".

В начале видео - военный передает другому пушистому со словами "Вот как я выполнил задание начальника главка".

В комментариях украинцы восторгаются такой работой наших ребят и бережным отношением к животным:

  • Скоро прапор буде на всій Україні! Дякую!
  • Дякую за роботу, а щодо кота - розчулили, турботливі відважні наші хлопці. Бережи вас боже. Котику всіх гараздів.
  • Сонечко волохате, бідне, що воно пережило!? Слава ЗСУ!
  • Наші хлопці у цій війні відзначилися також і спасінням тварин
  • Кота треба зробити відомим, він там прожив не 7, а 1000 котячих життів.

Напомним, что 4 июля на острове высадились украинские военные и вернули на него украинский флаг. Также 7 июля над Змеиным взвился флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины.

Ранее сообщалось, что 30 июня российские войска покинули остров.

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остров ЗмеиныйЗмеиный