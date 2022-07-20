ВСУ спасли котика, пережившего оккупантов острова Змеиный: трогательное видео

"Найдено и эвакуировано на подконтрольную территорию украинского кота, который прожил несколько месяцев в оккупации", - говорится в сообщении.

Кроме того, разведчики выполнили следующие задачи:

Проведены работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный. Выполнены инженерные работы по разминированию.

Обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, систем наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.

На острове установлен украинский флаг вместо рашистского "триколора".

В начале видео - военный передает другому пушистому со словами "Вот как я выполнил задание начальника главка".

В комментариях украинцы восторгаются такой работой наших ребят и бережным отношением к животным: