ВСУ спасли котика, пережившего оккупантов острова Змеиный: трогательное видео

Во время исследование и разминирование острова Змеиный там был найден кот, который более четырех месяцев провел в оккупации. Пушистика забрали, а над островом взвился украинский флаг.
Смотрите ниже видео от ГУР Министерства обороны.
"Найдено и эвакуировано на подконтрольную территорию украинского кота, который прожил несколько месяцев в оккупации", - говорится в сообщении.
Кроме того, разведчики выполнили следующие задачи:
В начале видео - военный передает другому пушистому со словами "Вот как я выполнил задание начальника главка".
В комментариях украинцы восторгаются такой работой наших ребят и бережным отношением к животным:
Напомним, что 4 июля на острове высадились украинские военные и вернули на него украинский флаг. Также 7 июля над Змеиным взвился флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины.
Ранее сообщалось, что 30 июня российские войска покинули остров.