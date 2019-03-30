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ЗСУ знищили форпост бойовиків "Крокодил" під Донецьком (фото)

STYLERЖиття    30.03.2019 - 17:14
ЗСУ знищили форпост бойовиків "Крокодил" під Донецьком (фото)
Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

ЗСУ зачистили важливий об'єкт для бойовиків

ЗСУ продовжує зачищати ворожі військові укріплення. На цей раз українські воїни завдали серйозного удару по форпосту "Крокодил". Результати дій ЗСУ опублікувала прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила на своїй сторінці в Facebook.

Саме з цієї території бойовики постійно обстрілювали українських військових з ПТРК, СПГ, ДШК і мінометів калібру 82 мм.

За даними ЗМІ бойовиків, терикон "Крокодил" вважається опорою і основою для оборони Донецька з західного напрямку. Крім того, він знаходиться на околиці Петровського району Донецька, з якого контролюється дорога Красногорівка — Мар'їнка, і самі селища.

ЗСУ знищили форпост бойовиків &quot;Крокодил&quot; під Донецьком (фото)

Фото: facebook.com/zaliznabrygada

Користувачі мережі також прокоментували успішні дії українських військових.

"Залізним побратимам велике спасибі за зачистку!";

"Відмінна робота! Добре підсмажили "крокодильчика"!";

"Королівська піхота так тримати. Розмова з окупантом повинна тривати не довше автоматної черги";

"Героям Слава! Спасибі, хлопці!";

"Круто, мужики ви добре попрацювали";

"Нарубали трохи м'яса";

"Якось там негусто. Фарш вже згодували собакам?";

"Це наші пацани. Сепаратистам не буде спокою";

"Молодці. Так продовжувати! Слава Україні!";

"Новина супер!";

"Нехай не гасне вогонь на ваших вогняних мечах, захисники України! Так тримати, смерть ворогам!".

Нагадаємо, що весняний призов 2019 стартує в Україні з 1 квітня. Призову підлягають ті чоловіки, яким виповнилося 20 років, і які не досягли 28 років.

Раніше повідомлялося про те, що у ЗСУ перевіряють розголошення держтаємниці звільненим у запас військовим.

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