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ВСУ уничтожили форпост боевиков "Крокодил" под Донецком (фото)

STYLERЖизнь    30.03.2019 - 17:14
ВСУ уничтожили форпост боевиков "Крокодил" под Донецком (фото)
Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

ВСУ зачистили важный объект для боевиков

ВСУ продолжает зачищать вражеские военные укрепления. На этот раз украинские воины нанесли серьезный удар по форпосту "Крокодил". Результаты действий ВСУ опубликовала пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила на своей странице в Facebook.

Именно с этой территории боевики постоянно обстреливали украинских военных с ПТРК, СПГ, ДШК и минометов калибра 82 мм.

По данным СМИ боевиков, террикон "Крокодил" считается опорой и основой для обороны Донецка с западного направления. Кроме того, он находится на окраине Петровского района Донецка, с которого контролируется дорога Красногоровка — Марьинка, и сами поселки.

 

Фото: facebook.com/zaliznabrygada

Пользователи сети также прокомментировали успешные действия украинских военных.

"Железным собратьям большое спасибо за зачистку!";

"Отличная работа! Хорошо поджарили "крокодильчика"!";

"Королевская пехота так держать. Разговор с оккупантом должен длиться не дольше автоматной очереди";

"Героям Слава! Спасибо, ребята!";

"Круто, мужики вы хорошо поработали";

"Нарубили немного мяса";

"Как-то негусто там. Фарш уже собакам скормили?";

"Это наши пацаны. Сепаратистам не будет покоя";

"Молодцы. Так продолжать! Слава Украине!";

"Новость супер!";

"Пусть не гаснет огонь на ваших огненных мечах, защитники Украины! Так держать, смерть врагам!".

Напомним, что весенний призыв 2019 стартует в Украине с 1 апреля.  Призову подлежат те мужчины, которым исполнилось 20 лет и которые не достигли 28 лет.

Ранее сообщалось о том, что в ВСУ проверяют разглашение гостайны уволенным в запас военным.

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