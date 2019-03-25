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Весенний призыв 2019: что нужно знать всем украинцам

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 20:46
Весенний призыв 2019: что нужно знать всем украинцам
Весенний призыв 2019 (mil.gov.ua)

Весенний призыв 2019 стартует в Украине 1 апреля

Весенний призыв стартует в Украине уже 1 апреля 2019 года. Чем отличается призыв в 2019 году от предыдущих, рассказывают "Факты".

Призову в Украине подлежат те мужчины, которым уже исполнилось 20 лет и которые еще не достигли 28 лет. Молодые люди, которым на момент призывной кампании исполнилось 18 и 19 лет, могут пройти службу в армии на добровольной основе, по контракту.

Тем, у кого уже есть ступень высшего образования на уровне специалиста и магистра, будут освобождены в запас из ВСУ в апреле-мае, а также в октябре-декабре. Военные других категорий отправятся в запас в феврале, апреле-мае и октябре-ноябре.

За уклонение от обязательной военной службы могут назначить наказание. За неявку в военкомат в назначенное время – штраф. При этом могут оштрафовать также работодателя, который не отпустил в указанное время своего работника для посещения военкомата.

За уклонение от призыва – могут наказать также лишением свободы сроком на три года.

Некоторые категории могут получить отсрочку от выполнения военной службы сроком на один год, при условии, что они вовремя явятся в военкомат и предоставят документы, которые подтверждают, что:

- мужчина является единственным кормильцем семьи

- мужчина является опекуном нетрудоспособному человеку

- у призывника двое и более детей до шести лет

- у призывника на воспитании есть ребенок-инвалид или он является опекуном жены-инвалида

Также отсрочку получают те, кто занимает некоторые должности в педагогической и медицинской сфере, служащим церкви, полицейским, студентам ВУЗа и те, кто имеет противопоказание по медицинским диагнозам.

Весенний призыв 2019: что нужно знать всем украинцам

Весенний призыв 2019 (УНИАН)

Призывнику всех выше указанных категорий нужно обратиться в военкомат и предоставить необходимые документы, а по истечении 12 месяцев – снова повторить процедуру, если нужно продлить отсрочку.

Освободить от воинской службы могут тех, у кого:

- есть патология органов зрения, органов дыхания, зубов, челюсти, пищеварительной системы. Мужчины с умственной отсталостью, шизофренией, глухотой, слепотой – освобождаются от службы полностью.

- ближайшие родственники (брат, сестра, родители) умерли или стали инвалидами во время службы в армии или сборов военнообязанных.

- мужчины, которые прошли службы в армии в других странах

- мужчины, которые по окончанию высших учебных заведений получили воинские звания офицерского состава.

Также основанием для освобождения от воинской службы может быть выполнение долга в военном резерве в течении сроков первого и второго контрактов.

Не призывают в армию и осужденных за преступления.  

Призывники, которые получили повестку, должны явится в военкомат в назначенное время. Кроме того, с 2016 года факт неполучения повестки не является законным основанием для того, чтобы не посетить военкомат тем категориям, которые подлежат призыву.

Как только в СМИ появляется информация о старте весеннего призыва – мужчины, к которые относятся к категории призывников, должны явится в военкомат в течении 10 дней.

Если в стране произошло стихийное бедствие, если у призывника случилась болезнь (которая подтверждается больничным листом), если призывник потерял своего близкого родственника или близкого родственника жены – то это достаточное основание, чтобы явиться в военкомат позже установленного срока.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине собираются отменить больничные листы – что об этом известно.

А также рассказывали о том, что украинцам назвали главные схемы подкупа на выборах.

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