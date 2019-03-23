Выборы 2019: украинцам назвали главные схемы подкупа

В полиции назвали схемы подкупа избирателей на выборах 2019 (коллаж РБК-Украина)

Перед выборами 2019 в полиции зафиксировали более 600 случаев нарушения избирательного законодательства

Выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года, не обойдутся без попыток обмана избирателей. О четырех самых распространенных схемах подкупа избирателей рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

Схема первая: сбор личных данных под предлогом проведения соцопросов, анкетирования

При проведении таких опросов ставятся вопросы о приоритетности какого-то кандидата в президенты. Если кто-либо сомневается, "анкетологи" пытаются убедить опрашиваемого поддержать определенного кандидата.

Схема вторая: телефонные звонки

Вам звонят и убеждают поддержать того или иного кандидата в президенты Украины на предстоящих выборах.

Схема третья: предоставление подарков с агитационной символикой

"Согласно законодательству, если стоимость подарка превышает 58 гривен, то это - подкуп, а не агитация, - говорит Цуцкиридзе.

Схема четвертая: выплата материальной помощи

Вам предлагают поддержать кандидата при условии, что вы проголосуете за названного кандидата.

В полиции отмечают, что на данный момент за эти нарушения составлены 605 административных протоколов. К административной ответственности привлечены 85 человек.

Ранее Уляна Супрун заявила, что ее охватывает злость, когда она встречает реакцию украинцев, выраженную в желании покинуть страну, если на выборах победит определенный кандидат.

Также мы сообщали, что доктор Комаровский выразил свое мнение относительно выборов и призвал украинцев более серьезно относиться к процедуре избрания. По его мнению, каждый украинец должен прийти на выборы и проголосовать.