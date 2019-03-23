ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выборы 2019: украинцам назвали главные схемы подкупа

STYLERВыборы 2019    23.03.2019 - 08:12
Выборы 2019: украинцам назвали главные схемы подкупа
В полиции назвали схемы подкупа избирателей на выборах 2019 (коллаж РБК-Украина)

Перед выборами 2019 в полиции зафиксировали более 600 случаев нарушения избирательного законодательства

Выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года, не обойдутся без попыток обмана избирателей. О четырех самых распространенных схемах подкупа избирателей рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

Схема первая: сбор личных данных под предлогом проведения соцопросов, анкетирования

При проведении таких опросов ставятся вопросы о приоритетности какого-то кандидата в президенты. Если кто-либо сомневается, "анкетологи" пытаются убедить опрашиваемого поддержать определенного кандидата.

Схема вторая: телефонные звонки

Вам звонят и убеждают поддержать того или иного кандидата в президенты Украины на предстоящих выборах.

Схема третья: предоставление подарков с агитационной символикой

"Согласно законодательству, если стоимость подарка превышает 58 гривен, то это - подкуп, а не агитация, - говорит Цуцкиридзе.

Схема четвертая: выплата материальной помощи

Вам предлагают поддержать кандидата при условии, что вы проголосуете за названного кандидата.

В полиции отмечают, что на данный момент за эти нарушения составлены 605 административных протоколов. К административной ответственности привлечены 85 человек.

Ранее Уляна Супрун заявила, что ее охватывает злость, когда она встречает реакцию украинцев, выраженную в желании покинуть страну, если на выборах победит определенный кандидат.

Также мы сообщали, что доктор Комаровский выразил свое мнение относительно выборов и призвал украинцев более серьезно относиться к процедуре избрания. По его мнению, каждый украинец должен прийти на выборы и проголосовать.

Значительная часть избирателей уже изменили место голосования ЦИК зарегистрировал почти 1,9 тыс. международных наблюдателей на выборах
Новости Украины выборы
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь