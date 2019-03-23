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Вибори 2019: українцям назвали головні схеми підкупу

STYLERВибори 2019    23.03.2019 - 08:12
Вибори 2019: українцям назвали головні схеми підкупу
Вибори 2019 (колаж РБК-Україна)

Перед виборами 2019 в поліції зафіксували понад 600 випадків порушення виборчого законодавства

Вибори президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року, не обійдуться без спроб обману виборців. Про чотири найпоширеніших схеми підкупу виборців розповів заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

Схема перша: збір особистих даних під приводом проведення соцопитувань, анкетування

При проведенні таких опитувань ставляться питання про пріоритетність якогось кандидата в президенти. Якщо хто-небудь сумнівається, "анкетологи" намагаються переконати опитуваного підтримати певного кандидата.

Схема друга: телефонні дзвінки

Вам телефонують і переконують підтримати того чи іншого кандидата в президенти України на майбутніх виборах.

Схема третя: надання подарунків з агітаційною символікою

"Згідно із законодавством, якщо вартість подарунка перевищує 58 гривень, то це - підкуп, а не агітація, - каже Цуцкірідзе.

Схема четверта: виплата матеріальної допомоги

Вам пропонують підтримати кандидата за умови, що ви проголосуєте за названого кандидата.

У поліції зазначають, що на даний момент за ці порушення складено 605 адміністративних протоколів. До адміністративної відповідальності притягнуто 85 осіб.

Раніше Уляна Супрун заявила, що її охоплює злість, коли вона зустрічає реакцію українців, виражену в бажання залишити країну, якщо на виборах переможе певний кандидат.

Також ми повідомляли, що доктор Комаровський висловив свою думку щодо виборів і закликав українців більш серйозно ставитися до процедури обрання. На його думку, кожен українець повинен прийти на вибори і проголосувати.

Значна частина виборців вже змінили місце голосування ЦВК зареєструвала майже 1,9 тис. міжнародних спостерігачів на виборах
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