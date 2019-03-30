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ЗСУ знищили форпост бойовиків "Крокодил" під Донецьком (фото)


ЗСУ зачистили важливий об'єкт для бойовиків

ЗСУ продовжує зачищати ворожі військові укріплення. На цей раз українські воїни завдали серйозного удару по форпосту "Крокодил". Результати дій ЗСУ опублікувала прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила на своїй сторінці в Facebook.

Саме з цієї території бойовики постійно обстрілювали українських військових з ПТРК, СПГ, ДШК і мінометів калібру 82 мм.

За даними ЗМІ бойовиків, терикон "Крокодил" вважається опорою і основою для оборони Донецька з західного напрямку. Крім того, він знаходиться на околиці Петровського району Донецька, з якого контролюється дорога Красногорівка — Мар'їнка, і самі селища.

Фото: facebook.com/zaliznabrygada

Користувачі мережі також прокоментували успішні дії українських військових.

"Залізним побратимам велике спасибі за зачистку!";

"Відмінна робота! Добре підсмажили "крокодильчика"!";

"Королівська піхота так тримати. Розмова з окупантом повинна тривати не довше автоматної черги";

"Героям Слава! Спасибі, хлопці!";

"Круто, мужики ви добре попрацювали";

"Нарубали трохи м'яса";

"Якось там негусто. Фарш вже згодували собакам?";

"Це наші пацани. Сепаратистам не буде спокою";

"Молодці. Так продовжувати! Слава Україні!";

"Новина супер!";

"Нехай не гасне вогонь на ваших вогняних мечах, захисники України! Так тримати, смерть ворогам!".

Нагадаємо, що весняний призов 2019 стартує в Україні з 1 квітня. Призову підлягають ті чоловіки, яким виповнилося 20 років, і які не досягли 28 років.

Раніше повідомлялося про те, що у ЗСУ перевіряють розголошення держтаємниці звільненим у запас військовим.

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