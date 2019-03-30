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ВСУ уничтожили форпост боевиков "Крокодил" под Донецком (фото)


ВСУ зачистили важный объект для боевиков

ВСУ продолжает зачищать вражеские военные укрепления. На этот раз украинские воины нанесли серьезный удар по форпосту "Крокодил". Результаты действий ВСУ опубликовала пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила на своей странице в Facebook.

Именно с этой территории боевики постоянно обстреливали украинских военных с ПТРК, СПГ, ДШК и минометов калибра 82 мм.

По данным СМИ боевиков, террикон "Крокодил" считается опорой и основой для обороны Донецка с западного направления. Кроме того, он находится на окраине Петровского района Донецка, с которого контролируется дорога Красногоровка — Марьинка, и сами поселки.

 

Фото: facebook.com/zaliznabrygada

Пользователи сети также прокомментировали успешные действия украинских военных.

"Железным собратьям большое спасибо за зачистку!";

"Отличная работа! Хорошо поджарили "крокодильчика"!";

"Королевская пехота так держать. Разговор с оккупантом должен длиться не дольше автоматной очереди";

"Героям Слава! Спасибо, ребята!";

"Круто, мужики вы хорошо поработали";

"Нарубили немного мяса";

"Как-то негусто там. Фарш уже собакам скормили?";

"Это наши пацаны. Сепаратистам не будет покоя";

"Молодцы. Так продолжать! Слава Украине!";

"Новость супер!";

"Пусть не гаснет огонь на ваших огненных мечах, защитники Украины! Так держать, смерть врагам!".

Напомним, что весенний призыв 2019 стартует в Украине с 1 апреля.  Призову подлежат те мужчины, которым исполнилось 20 лет и которые не достигли 28 лет.

Ранее сообщалось о том, что в ВСУ проверяют разглашение гостайны уволенным в запас военным.

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