Вся правда великими літерами: як зміниться ціна на продукти з новим маркуванням

Відео: (youtube.com/ТСН)

Нещодавно Верховна рада прийняла закон про нові правила маркування продуктів. Згідно з новими правилами, покупець тепер буде знати всю інформацію про придбані продуктах — шрифт на упаковці збільшиться приблизно на 10%, з'являться нові позначки на упаковці, такі як зміст льоду (для заморожених продуктів) і наявність алергенів. Про те, як зміни в законодавстві позначаться на вартості продуктів розповідає ТСН.

Тепер на етикетках будуть писати, чи розморожувався продукт, обов'язково з'явиться вказівка кількості льоду. На лицьовій стороні упаковки тепер будуть писати іншим кольором і шрифтом наявність алергенів в харчовому продукті

Якщо на товарах немає інформації про терміни зберігання – сміливо можна скаржитися і за це покарають. Продукцію з неправильними етикетками приберуть з ринку, а товар змусять промаркувати.

Через те, що упаковка збільшиться на 25-30%, товар може подорожчати. Про те, наскільки зросте ціна поки невідомо. Кожен з виробників буде виходити в розрахунках з додаткових витрат на упаковку і повторне маркування. На думку власника м'ясокомбінату Івана Чайковського, через нову упаковку вартість товару збільшиться на кілька копійок.

Іван Чайковський / Кадр з відео YouTube-каналу ТСН

Повідомляється, що споживач побачить нове маркування нескоро — десь через півроку, коли закон буде опублікований і набере чинності.

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Відео: РБК-Україна