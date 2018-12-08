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Вся правда большими буквами: как изменится цена на продукты с новой маркировкой

STYLERЖизнь    08.12.2018 - 18:25

Видео: (youtube.com/ТСН)

Недавно Верховная рада приняла закон о новых правилах маркировки продуктов. Согласно новым правилам, покупатель теперь будет знать всю информацию о приобретаемых продуктах — шрифт на упаковке увеличится на 10%, появятся новые отметки на упаковке, такие как содержание льда (для замороженных продуктов) и наличие аллергенов. О том, как изменения в законодательстве отразятся на стоимости продуктов рассказывает ТСН.

Теперь на этикетках будут писать размораживался ли продукт, обязательно появится указание количества льда. На лицевой стороне упаковки теперь будут писать другим цветом и шрифтом наличие аллергенов в пищевом продукте

Если на товарах нет информации о сроках хранения – смело можно жаловаться и за это накажут. Продукцию с неправильными этикетками уберут с рынка, а товар заставят промаркировать.

Из-за того, что упаковка увеличится на 25-30%, товар может подорожать. О том, насколько вырастет цена пока неизвестно. Каждый из производителей будет исходить в расчетах из дополнительных затрат на упаковку и повторную маркировку. По мнению владельца мясокомбината Ивана Чайковского, из-за новой упаковки стоимость товара увеличится на несколько копеек.

Вся правда большими буквами: как изменится цена на продукты с новой маркировкой

Иван Чайковский / Кадр из видео YouTube-канала ТСН

Сообщается, что потребитель увидит новую маркировку нескоро — где-то через полгода, когда закон будет опубликован и вступит в силу.

Напомним, что ранее мы писали, почему опасно пить кофе и чай в самолете

Ранее мы писали про Топ-5 "вредных" продуктов, которые на самом деле полезны.

Видео: РБК-Украина

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