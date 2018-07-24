"Всю ніч кричав": подробиці кривавої різанини в Києві

Фото: РБК-Україна

Злочинець напав на поліцейських

У Києві іноземець зарізав чоловіка, а потім всю ніч бігав з ножем по району. Подробиці повідомляє ТСН.

Інцидент стався на лівому березі Києва, на вулиці Гната Хоткевича, в промисловій зоні. Поліція виявила тіло чоловіка біля заправки. Він помер від численних ножових поранень.

Камери зафіксували вбивцю, а трохи пізніше надійшла інформація про інцидент на вулиці Двінській, яка знаходиться всього в двох кілометрах від заправки. Очевидці повідомили, що на вулиці, поміж житлових будинків, невідомий чоловік кинувся на жінку і поранив її ножем у шию.

Поліція прибула на місце події, виявила там неадекватного чоловіка, який став на них кидатися з газовим балончиком. Співробітникам правоохоронних органів довелося застосувати зброю, щоб його зупинити, і вони поранили чоловіка у ногу.

Свідки кажуть, що він всю ніч бродив по району з ножем і дуже сильно кричав.

"Крик такий несамовитий був. Він всю ніч кричав, той чоловік. Це було десь на початку п'ятої. Думала, що це молодь понапивалась", - зізнається одна з місцевих мешканок.

Як повідомили в поліції, вони стріляли у чоловіка в цілях самооборони, так як він кидався на них з ножем та газовим балончиком.

"Наряд поліції вийшов і сказав: стій, поліція. На що чоловік з ножем накинувся на поліцейських. Вони зробили попереджувальний постріл, але він дістав газовий балончик. Тому в нього вистрілили і скрутили", - розповів представник поліції Григорій Ткаченко.

Затриманий виявився 29-річним громадянином Польщі. За скоєне вбивство йому загрожує довічне ув'язнення. Крім того, він звинувачується в замаху на вбивство, посягання на життя поліцейського. Поліція проводить слідчі дії і з'ясовує всі обставини події.

Відео: ТСН

Нагадаємо, у Києві іноземець вбив чоловіка та поранив ножем жінку.

Відео: video.rbc.ua