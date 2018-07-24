"Всю ночь кричал": подробности кровавой поножовщины в Киеве

Фото: РБК-Украина

Преступник напал на полицейских

В Киеве иностранец зарезал мужчину, а потом всю ночь бегал с ножом по району. Подробности сообщает ТСН.

Инцидент произошел на левом берегу Киева, по улице Гната Хоткевича, в промышленной зоне. Полиция обнаружила тело мужчины возле заправки. Он умер от многочисленных ножевых ранений.

Камеры зафиксировали убийцу, а чуть позже поступила информация об инциденте по улице Двинской, которая находится всего в двух километрах от заправки. Очевидцы сообщили, что на улице, между жилых домов, неизвестный мужчина бросился на женщину с ножом и ранил ее в шею.

Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила там неадекватного мужчину, который стал на них бросаться с газовым баллончиком. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить оружие, чтобы его остановить, и они ранили мужчину в ногу.

Свидетели говорят, что он всю ночь бродил по району с ножом и очень сильно кричал.

"Крик такой душераздирающий был. Он всю ночь кричал, тот мужчина. Это было где-то в начале пятого. Думала, что это молодежь понапивалась", - признается одна из местных жительниц.

Как сообщили в полиции, они стреляли в мужчину в целях самообороны, так как он бросался на них с ножом и газовым баллончиком.

"Наряд полиции вышел и сказал: стой, полиция. На что мужчина с ножом набросился на полицейских. Они сделали предупредительный выстрел, но он достал газовый баллончик. Поэтому в него выстрелили и скрутили", - рассказал представитель полиции Григорий Ткаченко.

Задержанный оказался 29-летним гражданином Польши. За совершенное убийство ему грозит пожизненное заключение. Кроме того, он обвиняется в покушение на убийство и посягательство на жизнь полицейского. Полиция проводит следственные действия и выясняет все обстоятельства случившегося.

Видео: ТСН

Напомним, в Киеве иностранец зарезал мужчину и ранил ножом женщину.

Видео: video.rbc.ua