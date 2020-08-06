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Друга хвиля COVID-19 в Україні вже почалася: лікар розповів, як довго вона триватиме

Четвер 06 серпня 2020 19:20
Друга хвиля COVID-19 в Україні вже почалася: лікар розповів, як довго вона триватиме
Лікар розповів про другу хвилю коронавірусу в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Інфекціоніст розповів про другу хвилю коронавірусу

Лікар-інфекціоніст розповів, що в Україні вже почалася друга хвиля коронавірусу і буде вона уповільненою. А ось пікового навантаження за кількістю інфікованих слід чекати вже восени цього року.

Таку заяву зробив інфекціоніст Віктор Петров з Ужгорода в ефірі телеканалу НАШ.

Медик прогнозує, що в західних областях кількість пацієнтів збільшується, і буде рости й надалі. Пов'язано це з близькістю кордонів в регіоні.

В умовах карантину, за прогнозами інфекціоніста, українці будуть жити приблизно два роки.

"Люди вже розуміють, що вони хочуть жити своїм життям, і вони готові брати на себе відповідальність за це. Вони ніколи не погодяться на ті умови карантину, які їм держава пропонувала. Вже почалася друга хвиля. Я повинен вас розчарувати, що вона буде уповільненою", - говорить Петров.

А ось восени до коронавірусу приєднаються інші сезонні інфекції. І тоді медики чекають пікового навантаження на лікарні.

"Ми на осінь матимемо можливе пікове навантаження, яке очікується вченими. Восени до нас приєднається сезонний грип, і ми будемо мати мікс гострих респіраторних інфекцій разом з коронавірусом", - підкреслив він.

Інфекціоніст розповів про другу хвилю коронавірусу (відео: YouTube/НАШ)

Відзначимо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко також вважає, що пікове навантаження другої хвилі коронавірусу в Україні буде з жовтня по квітень, тобто в сезон ГРВІ та грипу.

Раніше ми писали, який симптом коронавірусу може говорити про смертельну небезпеку.

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