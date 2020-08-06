Вторая волна COVID-19 в Украине уже началась: врач рассказал, как долго она продлится

Врач рассказал про вторую волну коронавируса в Украине (фото: РБК-Украина)

Инфекционист рассказал про вторую волну коронавируса

Врач-инфекционист рассказал, что в Украине уже началась вторая волна коронавируса и будет она вялотекущей. А вот пиковой нагрузки по количеству инфицированных следует ждать уже осенью этого года.

Такое заявление сделал инфекционист Виктор Петров из Ужгорода в эфире телеканала НАШ.

Медик прогнозирует, что в западных областях количество пациентов увеличивается, и будет расти и в дальнейшем. Связано это с близостью границ в регионе.

В условиях карантина, по прогнозам инфекциониста, украинцы будут жить приблизительно два года.

"Люди уже понимают, что они хотят жить своей жизнью, и они готовы брать на себя ответственность за это. Они никогда не согласятся на те условия карантина, которые им государство предлагало. Уже началась вторая волна. Я должен вас разочаровать, что она будет вялотекущей", - говорит Петров.

А вот осенью к коронавирусу присоединятся другие сезонные инфекции. И тогда медики ждут пиковой нагрузки на больницы.

"Мы на осень будем иметь возможную пиковую нагрузку, которая ожидается учеными. Осенью к нам присоединится сезонный грипп, и мы будем иметь микс острых респираторных инфекций вместе с коронавирусом", - подчеркнул он.

Инфекционист рассказал про вторую волну коронавируса (видео: YouTube/НАШ)

Отметим, что главный санитарный врач Виктор Ляшко также считает, что пиковая нагрузка второй волны коронавируса в Украине будет с октября по апрель, то есть в сезон ОРВИ и гриппа.

Ранее мы писали, какой симптом коронавируса может говорить о смертельной опасности.