"Другий день народження": про що в мережі повідомив Бабченко незадовго до смерті

Покійний генерал Кульчицький повинен був взяти його з собою на вертоліт, який збили бойовики

Останній пост журналіста Аркадія Бабченко, якого убили ввечері 29 травня у Києві, в його власному будинку, був опублікований днем цього ж дня на сторінці журналіста в Facebook.

Пост був присвячений "другому дню народження" журналіста. Бабченко розповів, що покійний генерал Кульчицький повинен був взяти його на вертоліт, який був обстріляний з лісосмуги і підбитий терористами з ПЗРК (вертоліт Мі-8МТ, борт "16").

На борту цього вертольота був і сам генерал-майор Сергій Кульчицький. Під час падіння вибухнули паливні баки. В результаті події, 29 травня 2014 року загинули 12 чоловік: шість військовослужбовців Національної гвардії, включаючи двох членів екіпажу, і шість представників спецпідрозділу МВС України.

Фото: facebook.com/babchenkoa

"Чотири роки тому генерал Кульчицький не взяв мене на цей вертоліт. Через перевантаження. Не було місця. Перевантажена вертушка важко відірвалася від землі, і, ледь не зачепивши шасі за бруствер, пішла на Карачун. Години через два після цієї фотографії її збили. Загинуло чотирнадцять людей. А мені пощастило. Другий день народження, виходить", - написав Бабченко.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Через кілька годин його вбили.

Раніше повідомлялося, що у мережі сумують загиблому журналісту Аркадій Бабченко.

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