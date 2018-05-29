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"Второй день рождения": о чем в сети сообщил Бабченко незадолго до смерти

STYLERLIFE        29.05.2018 - 22:55
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Покойный генерал Кульчицкий должен был взять его с собой на вертолет, который сбили боевики

Последний пост журналиста Аркадия Бабченко, которого убили вечером 29 мая в Киеве, в его собственном доме, был опубликован днем этого же дня на странице журналиста в Facebook.

Пост был посвящен "второму дню рождению" журналиста. Бабченко рассказал, что покойный генерал Кульчицкий должен был взять его на вертолет, который был обстрелян из лесополосы и подбитый террористами из ПЗРК (вертолет Ми-8МТ, борт "16").

На борту этого вертолета был и сам генерал-майор Сергей Кульчицкий. Во время падения взорвались топливные баки. В результате происшествия, 29 мая 2014 года погибли 12 человек: шесть военнослужащих Национальной гвардии, включая двух членов экипажа, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.

Фото: facebook.com/babchenkoa

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал Бабченко.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Через несколько часов его убили.

Ранее сообщалось, что в сети скорбят по погибшему журналисту Аркадию Бабченко.

Коротко о главном за 29 мая

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Теги: Аркадий Бабченко
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